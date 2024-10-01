Tata Steel Port Talbot tesisinde sıvı çelik üretimini sonlandırdı

Tata Steel UK, Port Talbot tesisindeki iki yüksek fırından biri olan 4 No’lu yüksek fırınını da kapattı. Yeşil üretim planları kapsamında ilk fırın da Temmuz ayı başlarında kapatılmıştı. Fırınların kapanmasıyla birlikte sona eren ham çelik üretiminin yaklaşık 2.000 istihdam kaybına neden olacağı düşünülüyor.

Port Talbot’daki hammadde ihtiyacı, yapımına gelecek sene başlanması planlanan ve üç sene içinde faaliyete girmesi beklenen yeni elektrik ark ocağı yapılana kadar ithalat yoluyla desteklenecek. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği gibi, şirket 1,25 milyar £ değerindeki yeşil çelik projesi için İngiltere hükümetinden 500 milyon £ finansman alacak. Söz konusu proje ülkenin endüstriyel karbon emisyonunu %8, şirketin Port Talbot tesisindeki karbon emisyonunu ise %90 oranında azaltacak.