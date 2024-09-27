Liberty Steel and Wire üretimini Ekim sonuna kadar azalttı

SteelOrbis’in edindiği bilgiye göre İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel’in ABD’de bulunan bağlı kuruluşu Liberty Steel and Wire, düşük fiyatlı ithalat dahil olmak üzere ABD çelik piyasasının karşı karşıya olduğu sıkıntılar nedeniyle Peoria’daki çelikhane ve çubuk tesisinde üretimi geçici olarak azalttı. Şirket ayrıca tel tesisindeki üretimi de minimuma indirmeye karar verdi.

Şirket mevcut siparişleri yerine getirmeye devam edecek ve tesislerindeki üretimi Ekim ayı sonunda eski seviyesine getirmeyi planlıyor. Ayrıca şirket yönetiminin bu kararın çalışanlar üzerindeki etkisini değerlendirdiği duyuldu.

ABD’deki en büyük tel ve çubuk tesislerinden olan Peoria tesisi yılık 700.000 mt çelik kapasitesine sahip.