Liberty Steel ABD’deki Peoria tel tesisini geçici olarak durdurdu

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel’in bir yetkilisine göre şirketin ABD merkezli bağlı kuruluşu Liberty Steel and Wire, Peoria tel tesisini 6 Aralık tarihinden itibaren geçici olarak durduracak. Söz konusu karar, düşük fiyatlı ithalat dahil olmak üzere ABD çelik piyasasının karşı karşıya olduğu sıkıntılar nedeniyle alındı.

Tel tesisinin kapatılması 280 kişilik istihdamı etkileyecek. Tesisin gelecek yılın Şubat ayının başında faaliyetlerine yeniden başlaması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Eylül ayında şirket aynı sebepten dolayı Peoria’daki çelikhane ve çubuk tesisinde üretimi geçici olarak azaltmıştı ve tel tesisindeki üretimi de minimuma indirmeye karar vermişti. Çubuk tesisinin 3 Mart 2025’te “bazı mali anlaşmaların yapılmasının ardından” devreye alınması bekleniyor.