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Liberty Ostrava piyasaya korozyon önleyici dişli çubuk tedarik edecek

Cuma, 25 Mart 2022 14:40:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Liberty Ostrava ürün portföyünü genişleterek katma değeri yüksek yeni bir ürünü piyasaya sürdüğünü açıkladı. Bu yıl şirket piyasaya beton yapıları güçlendirmek için tasarlanmış çift kat korozyon önleyici dişli çubuk tedarik etmeye başlayacak.

Açıklamaya göre çelik dişli çubuklar kullanım ömürlerini 100 yıla kadar önemli ölçüde uzatacak olan plastik ve çimento olmak üzere iki koruyucu katmanla desteklenecek, böylece kullanıldıkları binaların hizmet ömrünü ve güvenliğini artıracak.


Etiketler: Çek Cum.  Avrupa Birliği  çelik üretimi 

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