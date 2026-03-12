AB ülkeleri karbon fiyatlarındaki dalgalanmaları azaltmak için ETS’nin revize edilmesini isteyecek

Reuters tarafından incelenen bir taslak metne göre Avrupa Birliği ülkelerinin, bu yılın Temmuz ayına kadar karbon piyasasında reform yapılması yönünde Avrupa Komisyonuna çağrıda bulunması bekleniyor.

19 Mart’ta düzenlenecek Avrupa Konseyi toplantısında hükümetlerin, karbon fiyatlarındaki dalgalanmaların azaltılması ve sistemin elektrik fiyatları üzerindeki etkisinin sınırlandırılması için AB Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) gözden geçirilmesini talep edeceği ifade edildi.

Karbon fiyatlarının istikrara kavuşturulması hedefleniyor

Taslak metinde Avrupa Komisyonunun, karbon piyasasını istikrara kavuşturacak öneriler hazırlaması gerektiği belirtilirken, sistemin AB’nin enerji dönüşümünü desteklemedeki merkezi rolünün korunmasının önemine de vurgu yapıldı. ETS kapsamında sera gazı emisyonları için belirlenen üst sınır dahilinde şirketler, emisyon tahsisatları alıp satabiliyor.

Ancak AB’nin iklim politikasında kilit rol oynayan karbon piyasasının, son dönemde bazı üye devletlerin artan siyasi baskısıyla karşı karşıya olduğu dile getirildi. Slovakya ve Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı ülkeler, karbon fiyatlarındaki artışın elektrik maliyetlerini yukarı çektiği gerekçesiyle piyasa reformundan sistemin geçici olarak askıya alınmasına kadar çeşitli önlemler çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Komisyonun inceleme önerisi 2026’da gelebilir

Avrupa Komisyonu daha önce ETS’nin gözden geçirilmesine ilişkin önerileri 2026’nın üçüncü çeyreğinde sunmayı planladığını açıklamıştı. Ancak bu sürece ilişkin kesin takvim henüz teyit edilmedi.

Planlanan incelemenin AB’nin iklim hedefleri ile sanayi rekabetçiliği ve enerji fiyatlarının uygunluğu arasındaki dengeyi sağlamaya odaklanacağı tahmin ediliyor.