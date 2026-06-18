 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Třinecké...

Třinecké Železárny 62 MW’lık doğal gaz santraliyle kömür kullanımını bırakacak

Perşembe, 18 Haziran 2026 11:22:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Třinecké Železárny, geniş kapsamlı karbonsuzlaşma stratejisinin bir parçası olarak kömür yakıtlı bir kazanı 62 MW kapasiteli yeni bir doğal gaz santraliyle değiştirme planlarını ilerlettiğini açıkladı. Toplam yatırım tutarının yaklaşık 4 milyar CZK (190,64 milyon $) olması öngörülüyor. Söz konusu tesisin 2030 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor.

Proje, çelik üretim faaliyetleri için güvenilir elektrik ve ısı tedarikini sürdürürken, emisyonun azaltılmasını ve enerji altyapısının modernize edilmesini amaçlıyor.

Yeni tesis emisyon azaltım hedeflerini destekleyecek

Yeni enerji ünitesi, mevcut akışkan yataklı kömür kazanının yerini alacak ve doğal gaz türbini kombine çevrim sistemiyle çalışacak. Tesis hem elektrik hem de ısı üreterek geleneksel kömür bazlı enerji üretimine kıyasla daha yüksek enerji verimliliği sağlayacak.

Şirketin açıklamasına göre tesis, gelecekteki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tasarlanıyor ve hidrojen altyapısının gelişmesiyle enerji kaynağı olarak hidrojen kullanımına da uyum sağlayabilecek.

Yerel yerleşimlere ısı tedariki sürecek

Yeni santral, çelik tesisinin enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra Třinec ve çevresindeki bölgelere hizmet veren merkezi ısıtma ağlarını da destekleyecek. Şirket hâlihazırda yaklaşık 9.000 hanenin, okulların, hastanelerin ve diğer kamu kurumlarının ısı ihtiyacını karşılıyor. Projenin ayrıca atık ısının kullanımını artırması ve ilerleyen dönemde merkezi ısıtma hizmetlerinin yakın yerleşim bölgelerine genişletilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Çelik sektöründeki geniş karbonsuzlaşma sürecinin parçası

Třinecké Železárny’nin CEO’su Roman Heide, söz konusu yatırımın şirketin çevresel etkisini azaltma ve çelik üretimi için uzun vadeli enerji arzını güvence altına alma kararlılığını yansıttığını belirtti.

Proje, Avrupalı çelik üreticilerinin sera gazı emisyonunu azaltmak ve giderek daha sıkı hale gelen iklim düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla yeni teknolojilere ve altyapı yatırımlarına hız verdiği bir dönemde gündeme geldi.


Etiketler: Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Nová Huť 2026’da büyük yatırımlara ve elektrik ark ocağı hazırlıklarına odaklanıyor

19 Oca | Çelik Haberler

Třinecké Železárny bakım çalışmalarının ardından 4 No’lu yüksek fırını yeniden devreye aldı

08 Eki | Çelik Haberler

Liberty Ostrava’nın yeni sahipleri büyük bir yatırıma hazırlanıyor

03 Eki | Çelik Haberler

Třinecké Železárny çatı üstü fotovoltaik sistemiyle enerji bağımsızlığını artıracak

07 Mar | Çelik Haberler

Třinecké Železárny karbonsuzlaşma projelerinin ayrıntılarını paylaştı

31 Oca | Çelik Haberler

Třinecké Železárny ilk karbondan arındırma projesine soğuk briketleme hattıyla başlıyor

11 Eyl | Çelik Haberler

Třinecké Železárny çelik üretimini karbondan arındırmak için ČEZ ESCO ile güçlerini birleştirdi

09 Ağu | Çelik Haberler

Třinecké Železárny’nin satış gelirleri 2023’te düştü

27 Haz | Çelik Haberler

Třinecké Železárny karbonsuzlaştırmaya 1,5 milyar CZK’dan fazla yatırım yapacak

15 Şub | Çelik Haberler

Třinecké Železárny üretimini karbondan arındırmak için 45 milyon $'dan fazla yatırım yapacak

07 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis