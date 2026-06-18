Třinecké Železárny 62 MW’lık doğal gaz santraliyle kömür kullanımını bırakacak

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Třinecké Železárny, geniş kapsamlı karbonsuzlaşma stratejisinin bir parçası olarak kömür yakıtlı bir kazanı 62 MW kapasiteli yeni bir doğal gaz santraliyle değiştirme planlarını ilerlettiğini açıkladı. Toplam yatırım tutarının yaklaşık 4 milyar CZK (190,64 milyon $) olması öngörülüyor. Söz konusu tesisin 2030 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor.

Proje, çelik üretim faaliyetleri için güvenilir elektrik ve ısı tedarikini sürdürürken, emisyonun azaltılmasını ve enerji altyapısının modernize edilmesini amaçlıyor.

Yeni tesis emisyon azaltım hedeflerini destekleyecek

Yeni enerji ünitesi, mevcut akışkan yataklı kömür kazanının yerini alacak ve doğal gaz türbini kombine çevrim sistemiyle çalışacak. Tesis hem elektrik hem de ısı üreterek geleneksel kömür bazlı enerji üretimine kıyasla daha yüksek enerji verimliliği sağlayacak.

Şirketin açıklamasına göre tesis, gelecekteki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tasarlanıyor ve hidrojen altyapısının gelişmesiyle enerji kaynağı olarak hidrojen kullanımına da uyum sağlayabilecek.

Yerel yerleşimlere ısı tedariki sürecek

Yeni santral, çelik tesisinin enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra Třinec ve çevresindeki bölgelere hizmet veren merkezi ısıtma ağlarını da destekleyecek. Şirket hâlihazırda yaklaşık 9.000 hanenin, okulların, hastanelerin ve diğer kamu kurumlarının ısı ihtiyacını karşılıyor. Projenin ayrıca atık ısının kullanımını artırması ve ilerleyen dönemde merkezi ısıtma hizmetlerinin yakın yerleşim bölgelerine genişletilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Çelik sektöründeki geniş karbonsuzlaşma sürecinin parçası

Třinecké Železárny’nin CEO’su Roman Heide, söz konusu yatırımın şirketin çevresel etkisini azaltma ve çelik üretimi için uzun vadeli enerji arzını güvence altına alma kararlılığını yansıttığını belirtti.

Proje, Avrupalı çelik üreticilerinin sera gazı emisyonunu azaltmak ve giderek daha sıkı hale gelen iklim düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla yeni teknolojilere ve altyapı yatırımlarına hız verdiği bir dönemde gündeme geldi.