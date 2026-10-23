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Nová Huť kütük temini için Železiarne Podbrezová ile iş birliği yapıyor

Cuma, 23 Ekim 2026 11:12:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Nová Huť, orta ebatlı profil haddehanesine çelik kütük tedarikini güvence altına almak amacıyla Slovak çelik üreticisi Železiarne Podbrezová ile iş birliği yaptığını açıkladı.

Açıklamaya göre Slovak üreticiden temin edilen kütükler, şirketin üretim gerekliliklerini karşılayarak haddehanedeki faaliyetlerin istikrarına ve sürekliliğine katkı sağlıyor.

Ortaklıkla güvenilir kütük tedarikinin sağlanması hedefleniyor

Nová Huť, söz konusu ortaklığın ürün kalitesini güvenilir teslimatlarla bir araya getirerek hammadde tedarik stratejisini destekleyeceğini belirtti.

Nová Huť CEO'su Radek Strouhal, hem hammadde kalitesinin hem de tedarik güvenilirliğinin şirketin faaliyetleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Strouhal ayrıca iki üreticinin coğrafi olarak birbirine yakın olmasının, üretim ihtiyaçlarına ve müşteri talebine yanıt verme konusunda daha fazla esneklik sağladığına dikkat çekti.

Şirkete göre daha kısa nakliye mesafeleri, özellikle talebin dalgalandığı dönemlerde malzemelerin daha hızlı teslim edilmesine ve lojistik planlamanın daha esnek yapılmasına olanak tanıyor.

Kütükler elektrik ark ocağı teknolojisiyle üretiliyor

Železiarne Podbrezová, elektrik ark ocağında temel hammadde olarak geri dönüştürülmüş çelik hurdası kullanarak çelik üretiyor. Ardından çelik, gerekli kalite standartlarını karşılamak üzere kimyasal bileşiminin ayarlandığı pota ocağında işleniyor.

Nová Huť, söz konusu iş birliğinin güvenilir tedarikçilerle istikrarlı ilişkiler sürdürmeye ve çelik üretim faaliyetleri için yüksek kaliteli hammadde temin etmeye yönelik uzun vadeli stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Ekim ayının başında Nová Huť, Almanya merkezli Benteler Group ile iş birliğinin genişletilmesi kapsamında orta ebatlı profil haddehanesindeki üretim denemeleri için Benteler'den yarı mamul aldığını açıklamıştı.

Etiketler: Kütük Yarı Mamul Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Kütük

Boy 6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1 100 mm
Kenar Uzunluğu2 100 mm
  SAE,EN,BS,CK,ASTM
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

Kütük

Boy 6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1 120 mm
Kenar Uzunluğu2 120 mm
  SAE,EN,B,CK,ATM
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

Kütük

Boy 6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1 140 mm
Kenar Uzunluğu2 140 mm
  SAE,EN,BS,CK,ASTM
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

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