Nová Huť kütük temini için Železiarne Podbrezová ile iş birliği yapıyor

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Nová Huť, orta ebatlı profil haddehanesine çelik kütük tedarikini güvence altına almak amacıyla Slovak çelik üreticisi Železiarne Podbrezová ile iş birliği yaptığını açıkladı.

Açıklamaya göre Slovak üreticiden temin edilen kütükler, şirketin üretim gerekliliklerini karşılayarak haddehanedeki faaliyetlerin istikrarına ve sürekliliğine katkı sağlıyor.

Ortaklıkla güvenilir kütük tedarikinin sağlanması hedefleniyor

Nová Huť, söz konusu ortaklığın ürün kalitesini güvenilir teslimatlarla bir araya getirerek hammadde tedarik stratejisini destekleyeceğini belirtti.

Nová Huť CEO'su Radek Strouhal, hem hammadde kalitesinin hem de tedarik güvenilirliğinin şirketin faaliyetleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Strouhal ayrıca iki üreticinin coğrafi olarak birbirine yakın olmasının, üretim ihtiyaçlarına ve müşteri talebine yanıt verme konusunda daha fazla esneklik sağladığına dikkat çekti.

Şirkete göre daha kısa nakliye mesafeleri, özellikle talebin dalgalandığı dönemlerde malzemelerin daha hızlı teslim edilmesine ve lojistik planlamanın daha esnek yapılmasına olanak tanıyor.

Kütükler elektrik ark ocağı teknolojisiyle üretiliyor

Železiarne Podbrezová, elektrik ark ocağında temel hammadde olarak geri dönüştürülmüş çelik hurdası kullanarak çelik üretiyor. Ardından çelik, gerekli kalite standartlarını karşılamak üzere kimyasal bileşiminin ayarlandığı pota ocağında işleniyor.

Nová Huť, söz konusu iş birliğinin güvenilir tedarikçilerle istikrarlı ilişkiler sürdürmeye ve çelik üretim faaliyetleri için yüksek kaliteli hammadde temin etmeye yönelik uzun vadeli stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Ekim ayının başında Nová Huť, Almanya merkezli Benteler Group ile iş birliğinin genişletilmesi kapsamında orta ebatlı profil haddehanesindeki üretim denemeleri için Benteler'den yarı mamul aldığını açıklamıştı.