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Třinecké Železárny’nin net kârı ve satış geliri 2025 yılında düştü

Çarşamba, 24 Haziran 2026 13:58:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Çek Cumhuriyeti’nin en büyük çelik üreticisi Třinecké Železárny, 2025 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net kârı, 2024 yılında kaydedilen 316 milyon CZK seviyesine kıyasla 186 milyon CZK (8,70 milyon $) seviyesinde yer alırken, satış geliri ise bir önceki yıl kaydedilen 47,37 milyar CZK’ya kıyasla %6 düşerek 44,54 milyar CZK (2,08 milyar $) seviyesine geriledi.

2025 yılında Třinecké Železárny’nin çelik üretimi, bir önceki yıla kıyasla yatay seyrederek 2,42 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan şirketin ray ve demir yolu aksesuarları üretimi 219.000 mt seviyesinde kaydedildi ve üretimin %90’ı ihraç edildi.

Třinecké Železárny, son üç yıldır çelik sektörünün karşı karşıya olduğu zorlu koşullar sebebiyle 2025 yılında kârının düştüğünü belirtti. Şirket CEO’su Roman Heide, maliyetler, fiyatlar ve yasal gerekliliklerden kaynaklanan yoğun baskılara rağmen şirketin kârlı kalabildiğini vurguladı. Bununla birlikte Třinecké Železárny’nin tarihindeki en ağır ve en uzun süreli krizlerden birini yaşadığına dikkat çekti. Şirketin kârının, başlıca çelik ürünlerinin fiyatlarındaki düşüş ve zayıf talep nedeniyle 2024 yılına kıyasla gerilediğini kaydetti. Aynı zamanda şirketin, özellikle enerji ve emisyon tahsisatları kaynaklı olmak üzere yüksek operasyonel maliyetleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini ekledi.


Etiketler: Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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