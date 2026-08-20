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Třinecké Železárny yüksek fırın operasyonlarından kaynaklı toz emisyonlarını azaltacak

Perşembe, 20 Ağustos 2026 11:34:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Třinecké Železárny, yüksek fırın şarj hazırlama faaliyetlerinden kaynaklanan toz emisyonlarını daha da azaltmayı amaçlayan 400 milyon CZK (16,56 milyon €) tutarındaki projeye başladığını duyurdu.

Haziran başında inşasına başlanan ve 2027 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan proje kapsamında yeni betonarme depolama tankları ile modern toz giderme sisteminin kurulacağı ve toz oluşturan hammaddelerin elleçlenmesinde kullanılan eski ekipmanların yenileneceği belirtildi.

Yeni depolama tankları sinterleme faaliyetleri durdurulmadan kurulacak

Třinecké Železárny Yatırım Direktörü Daniel Heczko, proje kapsamında mevcut tankların taşıyıcı kolonlarının yenilenerek güçlendirileceğini ve betonarme gövdelerin yenileneceğini ifade etti. Ayrıca yeni tankların inşasının sinterleme faaliyetlerinde herhangi bir kesinti yaşanmadan gerçekleştirileceğini de vurguladı.

Bununla birlikte yatırım kapsamında mevcut trafo merkezinin modernize edilip genişletilmesinin, yeni bir havai enerji hattının kurulmasının ve yeni yağmur suyu ile drenaj sistemlerinin inşa edilmesinin planlandığı dile getirildi. Depolama tanklarının altındaki tahliye noktalarının merkezi bir filtreye bağlanacağı ve tozun çevreye yayılmasını sınırlandırmak amacıyla kuru sisleme sisteminin kurulacağı paylaşıldı.

Öte yandan projenin Çevre Operasyonel Programı kapsamında mali destek almaya hak kazandığı ve sağlanacak desteğin uygun maliyetlerin %55'ini karşılayacağı da bildirildi.

Etiketler: Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım Karbonsuzlaşma 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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