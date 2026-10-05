Nová Huť orta ebatlı profil haddehanesindeki üretim denemeleri için Benteler'den yarı mamul aldı

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Nová Huť (eski adıyla Liberty Ostrava), Almanya merkezli Benteler Group ile iş birliğinin genişletilmesi kapsamında orta ebatlı profil haddehanesindeki üretim denemeleri için Benteler'den yarı mamul aldığını açıkladı. Çek üretici ayrıca tedarik edilen yarı mamullerin farklı çelik kalitelerini de test ediyor.

Malzemeler Benteler'in Almanya'nın Lingen kentindeki çelik üretim tesisinden temin edildi. Sevkiyat, çubuk ve daha küçük ebatlı profillerin doğrudan haddelenmesinde kullanılacak kare kütüklerin yanı sıra daha büyük nihai mamullerin üretimi için daha fazla şekillendirme gerektiren blumları da içeriyor.

Nová Huť Benteler yarı mamullerinden OTB çubuk üretecek

Nová Huť, orta ebatlı profil haddehanesindeki standart ürün gamına ek olarak söz konusu malzemeleri OTB dişli ve ankraj çubuklarının üretiminde kullanmayı planlıyor. Bu ürünler inşaat, jeoteknik uygulamalar, tünelcilik ve madencilik sektörlerinde kullanılıyor.

Şirket, devam eden testleri Benteler ile ortaklığının geliştirilmesinde önemli bir aşama olarak nitelendirdi. Şirket, denemeler için teslim edilen tonajlara veya gelecekteki ticari tedarik anlaşmalarına ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Nová Huť kütük tedarik kaynaklarını çeşitlendiriyor

Benteler ile gerçekleştirilen denemeler, Nová Huť'nin kısa süre önce Norveç merkezli 7 Steel Nordic ile başlattığı iş birliğinin ardından geldi. Nová Huť Eylül ayında 7 Steel Nordic'ten tedarik edilen ilk düşük emisyonlu çelik kütüklerin Ostrava'ya ulaştığını ve orta profil haddehanesinde işlenmeye başladığını açıklamıştı.

Nová Huť, Norveç çıkışlı kütükleri inşaat demiri, OTB dişli çubuklar, köşebentler ve inşaat, jeoteknik, enerji ve mühendislik sektörlerine yönelik diğer profiller dahil olmak üzere 500'den fazla farklı ebatta profil üretmek için kullanıyor.