 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Nová...

Nová Huť orta ebatlı profil haddehanesindeki üretim denemeleri için Benteler'den yarı mamul aldı

Pazartesi, 05 Ekim 2026 14:11:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Nová Huť (eski adıyla Liberty Ostrava), Almanya merkezli Benteler Group ile iş birliğinin genişletilmesi kapsamında orta ebatlı profil haddehanesindeki üretim denemeleri için Benteler'den yarı mamul aldığını açıkladı. Çek üretici ayrıca tedarik edilen yarı mamullerin farklı çelik kalitelerini de test ediyor.

Malzemeler Benteler'in Almanya'nın Lingen kentindeki çelik üretim tesisinden temin edildi. Sevkiyat, çubuk ve daha küçük ebatlı profillerin doğrudan haddelenmesinde kullanılacak kare kütüklerin yanı sıra daha büyük nihai mamullerin üretimi için daha fazla şekillendirme gerektiren blumları da içeriyor.

Nová Huť Benteler yarı mamullerinden OTB çubuk üretecek

Nová Huť, orta ebatlı profil haddehanesindeki standart ürün gamına ek olarak söz konusu malzemeleri OTB dişli ve ankraj çubuklarının üretiminde kullanmayı planlıyor. Bu ürünler inşaat, jeoteknik uygulamalar, tünelcilik ve madencilik sektörlerinde kullanılıyor.

Şirket, devam eden testleri Benteler ile ortaklığının geliştirilmesinde önemli bir aşama olarak nitelendirdi. Şirket, denemeler için teslim edilen tonajlara veya gelecekteki ticari tedarik anlaşmalarına ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Nová Huť kütük tedarik kaynaklarını çeşitlendiriyor

Benteler ile gerçekleştirilen denemeler, Nová Huť'nin kısa süre önce Norveç merkezli 7 Steel Nordic ile başlattığı iş birliğinin ardından geldi. Nová Huť Eylül ayında 7 Steel Nordic'ten tedarik edilen ilk düşük emisyonlu çelik kütüklerin Ostrava'ya ulaştığını ve orta profil haddehanesinde işlenmeye başladığını açıklamıştı.

Nová Huť, Norveç çıkışlı kütükleri inşaat demiri, OTB dişli çubuklar, köşebentler ve inşaat, jeoteknik, enerji ve mühendislik sektörlerine yönelik diğer profiller dahil olmak üzere 500'den fazla farklı ebatta profil üretmek için kullanıyor.

Etiketler: Kütük Profil Uzun Ürünler Yarı Mamul Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Oval Profil

Kalınlık 0,4 - 1,5 mm
Kenar Uzunluğu1 14 - 24 mm
Kenar Uzunluğu2 24 - 30 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

NPU Profil

Genişlik 40 - 280 mm
 
Tedarikçi GUNEYDOGU SAC VE DEMIR MAMULLERI TIC. SAN. LTD. STI.
Teklifi Gör

NPI Profil

Genişlik 80 - 300 mm
 
Tedarikçi GUNEYDOGU SAC VE DEMIR MAMULLERI TIC. SAN. LTD. STI.
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Kardemir 2026'nın Ekim-Aralık dönemi için satış miktarlarını açıkladı

30 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye'nin çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %1,6 arttı, Romanya en büyük pazar olmayı sürdürdü

07 Ağu | Çelik Haberler

Kardemir 2026’nın Temmuz-Eylül dönemi için satış miktarlarını açıkladı

25 Haz | Çelik Haberler

Kardemir 2026’nın birinci çeyreği için planlanan satış miktarını açıkladı

29 Ara | Çelik Haberler

İDÇ’nin net zararı 2025’in Ocak-Eylül döneminde azalırken, satış geliri arttı

12 Kas | Çelik Haberler

Kardemir 2025’in dördüncü çeyreği için satış miktarlarını açıkladı

07 Eki | Çelik Haberler

Dahilde İşleme Rejimi izin belgesi sürelerinde değişikliğe gidildi

18 Eyl | Çelik Haberler

Kardemir 2025’in Temmuz-Eylül dönemi için satış miktarlarını açıkladı

30 Haz | Çelik Haberler

Kardemir Nisan-Haziran dönemi için satış miktarlarını açıkladı

25 Mar | Çelik Haberler

Kardemir 2025’in ilk çeyreği için satış miktarlarını açıkladı

24 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis