 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Nová...

Nová Huť 2026’da büyük yatırımlara ve elektrik ark ocağı hazırlıklarına odaklanıyor

Pazartesi, 19 Ocak 2026 11:30:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Nová Huť (eski adıyla Liberty Ostrava), 2026 yılında modernizasyon, operasyonel güvenilirlik ve çelik üretiminin geleceğine yönelik uzun vadeli hazırlıklara odaklanan önemli yatırımlar yapmayı planladığını açıkladı.

Şirket, 2026 boyunca 150 milyon CZK (7,17 milyon $) yatırım yapmayı öngörüyor. Söz konusu finansmanın üretim modernizasyonu, ekipman yenileme ve daha verimli enerji kullanımı için ayrılacağı belirtiliyor. Söz konusu adımların iş güvenliğini, süreç güvenilirliğini ve ürün kalitesini artırması hedefleniyor.

Elektrik ark ocağı projesi için hazırlık süreci

Stratejik açıdan en önemli başlıklardan biri, elektrik ark ocağı inşasına yönelik hazırlık aşaması olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 17 milyar CZK (813 milyon $) tutarındaki bu yatırım devreye alınırsa tesisin yıllık çelik üretim kapasitesinin 1,5 milyon mt’a çıkabileceği ifade ediliyor. Projenin, Nová Huť sahasında çelik üretiminin geleceğini şekillendirmesi bekleniyor.

2026 için planlanan başlıca operasyonel yatırımlar

EAF hazırlıklarının yanı sıra Nová Huť, 2026’da operasyonel açıdan kritik bir dizi yatırımı da hayata geçirmeyi planlıyor. Bunlar arasında:

  • enerji tüketimi ve emisyonun azaltılması,
  • sıcak hadde hatlarında atık ısının değerlendirilmesi,
  • teknolojik modernizasyon ve daha yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılması,
  • ağır manuel iş gücünün azaltılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alıyor.

Yatırım programı kapsamında ayrıca döner fırının genel revizyonunun da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Nová Huť, söz konusu yatırımların kısa vadeli piyasa koşullarına bir tepki olmadığını; şirketin rekabet gücünü, operasyonel istikrarını ve sürdürülebilir geleceğini güvence altına almayı amaçlayan uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğunu vurguladı.


Etiketler: Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Třinecké Železárny bakım çalışmalarının ardından 4 No’lu yüksek fırını yeniden devreye aldı

08 Eki | Çelik Haberler

Liberty Ostrava’nın yeni sahipleri büyük bir yatırıma hazırlanıyor

03 Eki | Çelik Haberler

Třinecké Železárny çatı üstü fotovoltaik sistemiyle enerji bağımsızlığını artıracak

07 Mar | Çelik Haberler

Třinecké Železárny karbonsuzlaşma projelerinin ayrıntılarını paylaştı

31 Oca | Çelik Haberler

Třinecké Železárny ilk karbondan arındırma projesine soğuk briketleme hattıyla başlıyor

11 Eyl | Çelik Haberler

Třinecké Železárny çelik üretimini karbondan arındırmak için ČEZ ESCO ile güçlerini birleştirdi

09 Ağu | Çelik Haberler

Třinecké Železárny’nin satış gelirleri 2023’te düştü

27 Haz | Çelik Haberler

Třinecké Železárny karbonsuzlaştırmaya 1,5 milyar CZK’dan fazla yatırım yapacak

15 Şub | Çelik Haberler

Třinecké Železárny üretimini karbondan arındırmak için 45 milyon $'dan fazla yatırım yapacak

07 Mar | Çelik Haberler

Liberty Ostrava sinter tesisinden kaynaklanan emisyonu azaltmak için yatırım yapacak

26 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis