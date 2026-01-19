Nová Huť 2026’da büyük yatırımlara ve elektrik ark ocağı hazırlıklarına odaklanıyor

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Nová Huť (eski adıyla Liberty Ostrava), 2026 yılında modernizasyon, operasyonel güvenilirlik ve çelik üretiminin geleceğine yönelik uzun vadeli hazırlıklara odaklanan önemli yatırımlar yapmayı planladığını açıkladı.

Şirket, 2026 boyunca 150 milyon CZK (7,17 milyon $) yatırım yapmayı öngörüyor. Söz konusu finansmanın üretim modernizasyonu, ekipman yenileme ve daha verimli enerji kullanımı için ayrılacağı belirtiliyor. Söz konusu adımların iş güvenliğini, süreç güvenilirliğini ve ürün kalitesini artırması hedefleniyor.

Elektrik ark ocağı projesi için hazırlık süreci

Stratejik açıdan en önemli başlıklardan biri, elektrik ark ocağı inşasına yönelik hazırlık aşaması olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 17 milyar CZK (813 milyon $) tutarındaki bu yatırım devreye alınırsa tesisin yıllık çelik üretim kapasitesinin 1,5 milyon mt’a çıkabileceği ifade ediliyor. Projenin, Nová Huť sahasında çelik üretiminin geleceğini şekillendirmesi bekleniyor.

2026 için planlanan başlıca operasyonel yatırımlar

EAF hazırlıklarının yanı sıra Nová Huť, 2026’da operasyonel açıdan kritik bir dizi yatırımı da hayata geçirmeyi planlıyor. Bunlar arasında:

enerji tüketimi ve emisyonun azaltılması,

sıcak hadde hatlarında atık ısının değerlendirilmesi,

teknolojik modernizasyon ve daha yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılması,

ağır manuel iş gücünün azaltılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alıyor.

Yatırım programı kapsamında ayrıca döner fırının genel revizyonunun da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Nová Huť, söz konusu yatırımların kısa vadeli piyasa koşullarına bir tepki olmadığını; şirketin rekabet gücünü, operasyonel istikrarını ve sürdürülebilir geleceğini güvence altına almayı amaçlayan uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğunu vurguladı.