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7 Steel Nordic, Nova Hut'a kütük tedarikine başladı

Çarşamba, 19 Ağustos 2026 10:49:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Sev.en Global Investments bünyesinde faaliyet gösteren Norveç merkezli çelik üreticisi 7 Steel Nordic, Çek çelik üreticisi Nova Hut'a çelik kütük tedarik etmeye başladı. Söz konusu sevkiyatlar, iki şirket arasında daha uzun vadeli bir tedarik iş birliğinin önünü açabilir.

7 Steel Nordic'in Norveç'in Mo i Rana kentindeki tesisinden yapılan ilk kare kütük sevkiyatı birkaç hafta önce Nova Hut'a ulaştı. İlk sözleşme kapsamında birkaç bin mt ürün tedarik edilirken, her iki taraf da iş birliğinin uzun vadede devam etmesini bekliyor.

Tedarik hacmi on binlerce tona ulaşabilir

Sev.en Global Investments'ın Çelik Birimi Başkanı Libor Černý'ye göre Nova Hut'ın haddeleme faaliyetleri için yıllık birkaç yüz bin mt yarı mamule ihtiyacı bulunurken, 7 Steel Nordic yılda on binlerce mt ürün tedarik edebilecek kapasiteye sahip. İş birliğinin beklendiği şekilde gelişmesi halinde Norveç çıkışlı ürünler zamanla Nova Hut'ın toplam malzeme ihtiyacının yaklaşık %10'unu karşılayabilir.

Ostrava'ya tedarik edilecek ürünler ağırlıklı olarak profil, köşebent ve inşaat demiri gibi ürünlerin üretiminde kullanılabilecek standart düşük ve orta karbonlu çelik kalitelerinden oluşacak. Nova Hut, haddehaneleri ve boru üretim faaliyetlerinde işlenmek üzere istikrarlı bir kaliteli yarı mamul tedarik kaynağı arayışını sürdürüyor.

Kütükler, 7 Steel Nordic'in Mo i Rana'daki limanından deniz yoluyla Polonya'ya, buradan da demir yoluyla Ostrava'daki tesise taşınacak.

İş birliği Nova Hut kendi elektrik ark ocağını devreye alana kadar sürebilir

Tedarik anlaşmasının, en azından Nova Hut planlanan elektrik ark ocağını devreye alana kadar ekonomik açıdan uygulanabilirliğini koruyabileceği belirtiliyor. Ostrava merkezli üretici, yıllık 1,5 milyon mt'a kadar ham çelik üretim kapasitesine sahip bir elektrik ark ocağı kurmayı planlıyor. Daha önce Liberty Steel'e ait olan şirketin iflas etmesinin ardından yüksek fırınları devre dışı bırakılmış, tesis o tarihten bu yana ağırlıklı olarak dışarıdan tedarik edilen yarı mamulleri işleyen bir haddeleme tesisi olarak faaliyet göstermişti.

Sev.en ayrıca Galler'in Cardiff kentindeki 7 Steel UK tesisinden Nova Hut'a kütük tedarik etme seçeneğini değerlendiriyor. Ancak şu aşamada bu sevkiyatlara ilişkin herhangi bir anlaşmaya varılmadı.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Norveç Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Pazaryeri Teklifleri

Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  100 mm
Kenar Uzunluğu2:  100 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  120 mm
Kenar Uzunluğu2:  120 mm
SAE,EN,B,CK,ATM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  140 mm
Kenar Uzunluğu2:  140 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

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