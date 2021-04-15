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Liberty Ostrava birinci çeyrekte üretim rekoru kırdı

Perşembe, 15 Nisan 2021 11:38:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Liberty Ostrava, tesisin geçtiğimiz yıl gösterdiği operasyonel iyileştirme çabalarının yanı sıra Ostrava tesisinin tam kapasitede çalışmasına olanak sağlayan piyasa ve fiyatlarda kaydedilen güçlü toparlanma nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde üretim rekoru kırdığını ve birkaç yıl içinde kaydedilen en güçlü mali sonuçları elde ettiğini açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, 550.000 mt’un üzerinde çelik ürünü sevk etti. Liberty Ostrava, Ocak ve Mart aylarının her birince 200,000 mt’un üzerinde üretim gerçekleştirerek 2016 yılından bu yana kaydedilen en yüksek aylık seviyeye ulaştı. Şirketin birinci çeyrekteki üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %20 ve Corona virüsünden etkilenen geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla %70 artış gösterdi.

Liberty Ostrava, bu yılın birinci çeyreğinde AVFÖK’ünün 60 milyon €’nun üzerine çıkacağını tahmin ediyor. Bu seviye tesisin, 2019 yılının Temmuz ayında GFG Alliance tarafından satın alınmasından bu yana kaydedilen en iyi üç aylık performansı olacak.


Etiketler: Çek Cum.  çelik üretimi  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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