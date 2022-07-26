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Liberty Ostrava bakım çalışmaları için 2 No’lu yüksek fırınını geçici olarak askıya alacak

Salı, 26 Temmuz 2022 14:58:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Liberty Ostrava bakım ve yenileme çalışmaları için 2 No’lu yüksek fırınını geçici olarak askıya alacağını açıkladı.

233 milyon CZK (9,6 milyon $) tutarında olacak bakım ve yenileme çalışmaları fırının istikrarı ile güvenilirliğini artıracak, stok seviyesini düşürecek.

Bakım sırasında yüksek fırının soğutucuları ve çelik yapıları onarılacak, fırının tepesi yenilenecek.

Liberty Ostrava 2020 yılının Nisan ayında pandemi nedeniyle söz konusu yüksek fırınını askıya almıştı. Şirket piyasa toparlandığından fırınını dört aylık bir duruşun ardından yeniden devreye almıştı.


Etiketler: Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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