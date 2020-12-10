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Liberty France ilk greensteel rayları için onay aldı

Perşembe, 10 Aralık 2020 16:36:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel Group’un Fransız bağlı kuruluşu Liberty France, Avrupa’nın ilk greensteel raylarının Fransız demir yolu ağında kullanılması için Fransız demir yolu şirketi SNCF Réseau’dan onay aldığını açıkladı.

Onay, Liberty’nin yakın zamanda satın aldığı Liberty Ascoval ve Liberty Rail Hayange (eski adıyla France Rail Industry) için dünya standartlarında bir greensteel ray ve uluslararası erişime sahip demir yolu hizmetleri birimi kurma hedefine ulaşmanın ilk adımı.

Raylar, Liberty Ascoval’da üretilen greensteel blumdan yapıldı. Elektrik ark ocağında blum üretimi, geleneksel ray üretimine kıyasla karbon salımını %90 oranında azaltıyor. Şirketin hedefi, 2030 yılına kadar karbonsuz üretim yapma misyonu doğrultusunda, rayları 2030 yılına kadar tamamen karbonsuz hale getirmek.

Liberty, önce Fransa’da ve ardından Avrupa’da sürdürülebilir greensteel ray pazarı yaratmak istiyor.


Etiketler: Fransa  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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