Avrupa'da yeni araç kayıtları 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %5,7 yükseldi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre AB'de yeni araç kayıtları bu yılın Eylül ayında yıllık %9,3 artışla 971.048 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni araç kayıtları, 2025 yılının Eylül ayı ile kıyaslandığında Fransa'da %11,6, İspanya'da %10,2, İtalya'da %9,8 ve Almanya'da %9 artış kaydetti.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise yeni araç kayıtları yıllık %5,7 yükselerek 8,52 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde yeni araç kayıtları İtalya'da yıllık %8,6, İspanya'da %6,7, Almanya'da %5,3 ve Fransa'da %4,1 arttı.