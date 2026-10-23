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Avrupa'da yeni araç kayıtları 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %5,7 yükseldi

Cuma, 23 Ekim 2026 12:20:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre AB'de yeni araç kayıtları bu yılın Eylül ayında yıllık %9,3 artışla 971.048 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni araç kayıtları, 2025 yılının Eylül ayı ile kıyaslandığında Fransa'da %11,6, İspanya'da %10,2, İtalya'da %9,8 ve Almanya'da %9 artış kaydetti.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise yeni araç kayıtları yıllık %5,7 yükselerek 8,52 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde yeni araç kayıtları İtalya'da yıllık %8,6, İspanya'da %6,7, Almanya'da %5,3 ve Fransa'da %4,1 arttı.

Etiketler: Fransa İtalya Almanya İspanya Avrupa Birliği Otomotiv 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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