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Fransa'nın metal sanayi üretimi 2026'nın Ağustos ayında %0,1 arttı

Çarşamba, 07 Ekim 2026 15:55:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa'nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Ağustos ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,8 azalışın ardından %0,3 artış gösterdi. Haziran-Ağustos döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %1,9 ve 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %1,2 azaldı.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Temmuz ayında %1,4 düştükten sonra Ağustos ayında %0,1 arttı.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %1,3 arttıktan sonra ticari ve motorlu araç üretiminde Ağustos ayında aylık %3,4 düşüş görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay sabit kaldıktan sonra aylık %0,7 arttı. Yerel inşaat sektöründe üretim Haziran-Ağustos döneminde ise çeyreklik bazda %2 azaldı.

Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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