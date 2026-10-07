Fransa'nın metal sanayi üretimi 2026'nın Ağustos ayında %0,1 arttı

Fransa'nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Ağustos ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,8 azalışın ardından %0,3 artış gösterdi. Haziran-Ağustos döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %1,9 ve 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %1,2 azaldı.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Temmuz ayında %1,4 düştükten sonra Ağustos ayında %0,1 arttı.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %1,3 arttıktan sonra ticari ve motorlu araç üretiminde Ağustos ayında aylık %3,4 düşüş görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay sabit kaldıktan sonra aylık %0,7 arttı. Yerel inşaat sektöründe üretim Haziran-Ağustos döneminde ise çeyreklik bazda %2 azaldı.