Fransa'da üretici fiyatları 2026'nın Eylül ayında %1,7 yükseldi

Fransa'nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Eylül ayında ülkede üretici fiyatları aylık %1,7 ve yıllık %6,8 artış kaydetti. Eylül ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %1,2 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %5,8 arttı.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları ve taşıma ekipmanı fiyatları sırasıyla aylık bazda %0,8 ve %0,2 yükseldi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %6,3, taşıma ekipmanı fiyatları ise %3,9 artış kaydetti.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Ağustos ayına kıyasla %1,1 ve 2025 yılının Eylül ayına kıyasla %7,4 artış gösterdi.