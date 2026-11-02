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Fransa'da üretici fiyatları 2026'nın Eylül ayında %1,7 yükseldi

Pazartesi, 02 Kasım 2026 14:41:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa'nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Eylül ayında ülkede üretici fiyatları aylık %1,7 ve yıllık %6,8 artış kaydetti. Eylül ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %1,2 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %5,8 arttı.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları ve taşıma ekipmanı fiyatları sırasıyla aylık bazda %0,8 ve %0,2 yükseldi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %6,3, taşıma ekipmanı fiyatları ise %3,9 artış kaydetti. 

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Ağustos ayına kıyasla %1,1 ve 2025 yılının Eylül ayına kıyasla %7,4 artış gösterdi.

Etiketler: Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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