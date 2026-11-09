 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fransa'nın...

Fransa'nın metal sanayi üretimi 2026'nın Eylül ayında %0,1 arttı

Pazartesi, 09 Kasım 2026 14:48:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa'nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Eylül ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,3 artışın ardından %0,5 artış gösterdi. Temmuz-Eylül döneminde ise imalat üretimi bir önceki üç aylık döneme kıyasla %1,5 ve 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %0,9 azaldı.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Ağustos ayında %0,2 düştükten sonra Eylül ayında %0,1 arttı.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %2,9 azaldıktan sonra motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork üretiminde Eylül ayında aylık %7,5 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay kaydedilen aylık %0,7 artışın ardından %0,2 azaldı. Yerel inşaat sektöründe üretim Temmuz-Eylül döneminde ise bir önceki üç aylık döneme kıyasla %1,2 ve 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %4,5 azaldı.

Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Fransa'nın metal sanayi üretimi 2026'nın Ağustos ayında %0,1 arttı

07 Eki | Çelik Haberler

Fransa'da üretici fiyatları 2026'nın Ağustos ayında %1 artış gösterdi

01 Eki | Çelik Haberler

Fransa'nın metal sanayi üretimi 2026'nın Temmuz ayında %1 düştü

10 Eyl | Çelik Haberler

Fransa'da üretici fiyatları 2026'nın Temmuz ayında %1,1 arttı

28 Ağu | Çelik Haberler

Fransa'nın metal sanayi üretimi 2026'nın Haziran ayında %0,4 düştü

06 Ağu | Çelik Haberler

Fransa'da üretici fiyatları 2026'nın Haziran ayında %0,6 geriledi

04 Ağu | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi 2026’nın Mayıs ayında %0,3 düştü

06 Tem | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları 2026’nın Mayıs ayında %0,3 düşüş kaydetti

02 Tem | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi 2026’nın Nisan ayında %0,1 arttı

08 Haz | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları 2026’nın Nisan ayında %2,1 geriledi

01 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis