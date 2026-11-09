Fransa'nın metal sanayi üretimi 2026'nın Eylül ayında %0,1 arttı

Fransa'nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Eylül ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,3 artışın ardından %0,5 artış gösterdi. Temmuz-Eylül döneminde ise imalat üretimi bir önceki üç aylık döneme kıyasla %1,5 ve 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %0,9 azaldı.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Ağustos ayında %0,2 düştükten sonra Eylül ayında %0,1 arttı.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %2,9 azaldıktan sonra motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork üretiminde Eylül ayında aylık %7,5 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay kaydedilen aylık %0,7 artışın ardından %0,2 azaldı. Yerel inşaat sektöründe üretim Temmuz-Eylül döneminde ise bir önceki üç aylık döneme kıyasla %1,2 ve 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %4,5 azaldı.