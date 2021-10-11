Latin Amerika’nın ham çelik üretimi artan çelik tüketimi sayesinde Ocak-Temmuz döneminde yükseldi

Pazartesi, 11 Ekim 2021 13:52:27 (GMT+3) | İstanbul

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero’ya göre, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Latin Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık %23,5 ve 2019 yılının ilk yedi ayına kıyasla %2,7 artışla 37,67 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, Latin Amerika’nın nihai mamul üretimi yıllık %30,4 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %8,1 artışla 32,79 milyon mt oldu. Alacero, Latin Amerika çelik sektörünün artan çelik tüketimiyle toparlanmaya devam ettiğini belirtti.

Çelik tüketimine bakıldığında, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Latin Amerika’nın çelik tüketimi, çelik talep eden sektörlerde kaydedilen toparlanmayla 2020 yılının aynı dönemine göre %37,8 artış gösterdi. Bu yıl Haziran ayında, bölge içi çelik ithalatı %1,2 artarak Latin Amerika’nın toplam çelik ithalatının %7,4’üne ulaşırken, bölge dışı ihracat Latin Amerika’nın toplam çelik ihracatının %30,8’ini oluşturdu.

Haziran ayında bölgenin ticaret açığı, ithalatta kaydedilen hafif düşüş ve artan ihracat nedeniyle Mayıs ayına göre yaklaşık %8,5 gerilerken, bu yılın ilk altı ayında ticaret açığı yıllık %64,2 arttı.