Latin Amerika’nın çelik tüketimi Ocak-Mayıs döneminde arttı

Perşembe, 02 Eylül 2021 16:56:02 (GMT+3) | İstanbul

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero’ya göre, Latin Amerika’nın çelik tüketimi yıllık %34,6 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %15,8 artış gösterdi. Bu artış, inşaat ve otomotiv üretimi gibi çelik değer zincirindeki sektörlerin iyi performans göstermesiyle mümkün oldu. Söz konusu dönemde çelik tüketiminde kaydedilen artış Arjantin’de yıllık %101,3, Peru’da %65,2 Brezilya’da %50,7, Kolombiya’da %39,6, Şili’de %25,8 ve Meksika’da %14,5 oldu.

Mayıs ayında Latin Amerika ülkelerinin toplam nihai mamul ihracatı, Nisan ayında kaydedilen 588.600 mt’a kıyasla %0,2 artışla 589.600 mt seviyesinde yer aldı. İhracattaki bu artış ve toplam ithalattaki %1,3’lük düşüş, Mayıs ayında ticaret açığının aylık %1,7 gerilemesine neden oldu. Alacero, ticaret açığının dengelenmesinin Latin Amerika’da üretim ve istihdam seviyesi için büyük bir zorluk olmaya devam ettiğini belirtti. Mayıs ayında, bölgenin dışından gerçekleştirilen ithalat çelik tüketiminin %36’sını oluşturdu. Söz konusu ayda Latin Amerika’nın toplam ithalatı %93’lük dış pazar payı ile tarihi bir rekora ulaştı.

Haziran ayında Latin Amerika’nın haddelenmiş çelik üretimi yıllık 56,5 artış gösterirken, Brezilya ve Meksika’nın üretimindeki azalma nedeniyle aylık %2,8 düştü. Ayrıca, bölgenin yassı mamul üretimi %7,8 düşüş gösterdi.

Latin Amerika’nın nihai mamul üretimi ikinci çeyrekte yıllık %62,1 ve birinci çeyreğe kıyasla %6,9 arttı.

İlk yarıda Latin Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık %24,3 ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %1,7 artış gösterdi. Dünya Çelik Birliği’ne göre, Latin Amerika söz konusu dönemde en yüksek büyüme gösteren ikinci bölge oldu.

Alacero CEO’su Alejandro Wagner, “Çelik tüketiminin salgın öncesi seviyelere kıyasla artması bölge için harika bir gelişme. Bu, Latin Amerika ekonomisinin ve çelik talep eden sektörlerin, değer zincirinde yüz binlerce kişilik istihdam yaratılmasını teşvik eden bir toparlanma içinde olduğu anlamına geliyor. Şirketler, hükümetler ve yetkililer, ticaret açığını dengelemek ve tarifeler ile çevresel düzenlemeler açısından çelik sektörünün gidişatını anlamak için çalışmaya devam etmeli,” dedi.