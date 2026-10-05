Latin Amerika'nın çelik tüketimi 2026'nın Temmuz ayında rekor kırarken, ithalatın pazar payı arttı

Latin Amerika Çelik Birliği (Alacero) tarafından yayımlanan göre Latin Amerika'nın görünür haddelenmiş çelik tüketimi 2026 yılının Temmuz ayında yıllık %6,4 artışla 7,1 milyon mt'a ulaşarak kayıtların tutulmaya başlandığı 2011 yılından bu yana en yüksek aylık seviyeyi kaydederken, bu artışın büyük bölümü ithalattan kaynaklandı.

Rekor ithalat çelik ticaret açığını büyüttü

Temmuz ayında ithalat yıllık %10,4 artışla 3,2 milyon mt'a ulaşarak rekor kırarken, Ocak-Temmuz dönemindeki ithalat %0,9 artışla 18,8 milyon mt oldu. İthalatın bölgenin tüketimindeki payı, 2025 yılındaki %41 seviyesinden söz konusu dönemde %41,4'e yükseldi.

Ocak-Temmuz döneminde ihracat yıllık %0,1 düşüşle 3,9 milyon mt'a gerilerken, bölgenin çelik ticaret açığı geçen yılın aynı dönemindeki 14,7 milyon mt'dan 14,9 milyon mt'a yükseldi.

Çelik üretiminde sınırlı toparlanma

Temmuz ayında ham çelik üretimi yıllık %5,6 artışla 4,9 milyon mt olurken, Ocak-Temmuz dönemindeki üretim %2,6 artışla 33,4 milyon mt'a ulaştı. Haddelenmiş çelik üretimi ise Temmuz ayında yıllık %4,9 artışla 4,5 milyon mt'a yükselirken, toplam üretim Ocak-Temmuz döneminde %0,6 artışla 30,1 milyon mt'a ulaşarak Ocak-Haziran döneminde kaydedilen düşüşü tersine çevirdi.