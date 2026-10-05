 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Latin...

Latin Amerika'nın çelik tüketimi 2026'nın Temmuz ayında rekor kırarken, ithalatın pazar payı arttı

Pazartesi, 05 Ekim 2026 13:49:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Latin Amerika Çelik Birliği (Alacero) tarafından yayımlanan göre Latin Amerika'nın görünür haddelenmiş çelik tüketimi 2026 yılının Temmuz ayında yıllık %6,4 artışla 7,1 milyon mt'a ulaşarak kayıtların tutulmaya başlandığı 2011 yılından bu yana en yüksek aylık seviyeyi kaydederken, bu artışın büyük bölümü ithalattan kaynaklandı.

Rekor ithalat çelik ticaret açığını büyüttü

Temmuz ayında ithalat yıllık %10,4 artışla 3,2 milyon mt'a ulaşarak rekor kırarken, Ocak-Temmuz dönemindeki ithalat %0,9 artışla 18,8 milyon mt oldu. İthalatın bölgenin tüketimindeki payı, 2025 yılındaki %41 seviyesinden söz konusu dönemde %41,4'e yükseldi.

Ocak-Temmuz döneminde ihracat yıllık %0,1 düşüşle 3,9 milyon mt'a gerilerken, bölgenin çelik ticaret açığı geçen yılın aynı dönemindeki 14,7 milyon mt'dan 14,9 milyon mt'a yükseldi.

Çelik üretiminde sınırlı toparlanma

Temmuz ayında ham çelik üretimi yıllık %5,6 artışla 4,9 milyon mt olurken, Ocak-Temmuz dönemindeki üretim %2,6 artışla 33,4 milyon mt'a ulaştı. Haddelenmiş çelik üretimi ise Temmuz ayında yıllık %4,9 artışla 4,5 milyon mt'a yükselirken, toplam üretim Ocak-Temmuz döneminde %0,6 artışla 30,1 milyon mt'a ulaşarak Ocak-Haziran döneminde kaydedilen düşüşü tersine çevirdi.

Etiketler: Güney Amerika Çelik Üretimi Tüketim 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Şili'nin çelik tüketiminin 2026 yılını 2,8 milyon mt seviyesinde tamamlaması bekleniyor

18 Eyl | Çelik Haberler

Latin Amerika'nın ham çelik üretimi ticaret önlemlerinin sıkılaştırılması sayesinde 2026'nın ilk yarısında %2,1 arttı

07 Eyl | Çelik Haberler

Alacero: Latin Amerika'nın çelik ithalatı bölgesel tüketimin %40,5'ini oluşturuyor

31 Tem | Çelik Haberler

Latin Amerika’nın ham çelik üretimi 2026'nın Nisan ayında artarken, nihai mamul üretimi zayıf kaldı

29 Haz | Çelik Haberler

Latin Amerika’da ham çelik üretimi 2026’nın Mart ayında artarken, ticaret tonajları geriledi

15 Haz | Çelik Haberler

Latin Amerika’da çelik üretimi dördüncü yıl da geriledi, ithalat 2025’te rekor seviyeye ulaştı

17 Mar | Çelik Haberler

Latin Amerika’da çelik üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde gerilerken, ithalat yükseldi

29 Oca | Çelik Haberler

Latin Amerika çelik piyasası 2025’in Ekim ayında zayıflamayı sürdürdü

22 Ara | Çelik Haberler

Şili’nin görünür çelik türetimi 2025’in Ocak-Ağustos döneminde yükseldi

25 Kas | Çelik Haberler

Alacero Summit 2025: Latin Amerika çelik sektörünün yaşadığı kriz derinleşirken, ortak koruma tedbirleri gerekiyor

19 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis