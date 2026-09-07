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Latin Amerika'nın ham çelik üretimi ticaret önlemlerinin sıkılaştırılması sayesinde 2026'nın ilk yarısında %2,1 arttı

Pazartesi, 07 Eylül 2026 12:16:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Latin Amerika Çelik Birliği'nin (Alacero) yayımladığı verilere göre Latin Amerika'nın ham çelik üretimi 2026'nın ilk yarısında yıllık %2,1 artışla 28,5 milyon mt seviyesine çıkarken, haddelenmiş çelik üretimi %0,3 düşüşle 25,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Görünür haddelenmiş çelik tüketimi %1 artışla 38,2 milyon mt seviyesine yükselirken, ithalat bölgesel talebin %40'ından fazlasını karşılamaya devam etti.

Çelik üretimindeki toparlanma Haziran ayında devam etti

Latin Amerika'nın ham çelik üretimi yalnızca Haziran ayında yıllık %2,1 artışla 4,8 milyon mt seviyesine ulaşarak art arda dördüncü ay yükselirken, haddelenmiş çelik üretimi %0,6 artışla 4,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Haziran döneminde uzun çelik üretimi yatay seyrederken, yassı çelik üretimi %0,9 düştü ve dikişsiz boru üretimi %6,8 arttı.

İthalat bölgesel tüketimdeki yüksek payını korudu

Latin Amerika'nın çelik ithalatı Haziran ayında yıllık %4 artışla 2,6 milyon mt seviyesine yükselirken, yılın ilk yarısında %1 düşüşle 15,6 milyon mt seviyesinde yer aldı ve görünür tüketimin %40,7'sini oluşturdu.

İthalat Brezilya, Arjantin, Şili ve Meksika'da düşerken, Kolombiya'da %17,9 ve Peru'da %25,1 arttı. Öte yandan bölgenin ihracatı %0,4 düşüşle 3,3 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, ticaret açığı 2025'in aynı dönemindeki 12,4 milyon mt seviyesine kıyasla büyük ölçüde değişmeyerek 12,3 milyon mt oldu.

İnşaat ve otomotiv sektörleri çelik talebini destekledi

Bölgedeki inşaat faaliyetleri Kolombiya, Meksika ve Arjantin'in desteğiyle yılın ilk yarısında %0,8 ve Haziran ayında yıllık %4,9 arttı. Otomotiv sektörünün faaliyetleri ise büyük ölçüde Brezilya'daki %8,7'lik artışın etkisiyle ilk yedi ayda %3,2 yükseldi.

Buna karşılık sanayi üretimi %0,5 azalırken, makine ve ev eşyaları sektörleri sırasıyla %5,6 ve %7,8 daraldı. Talebin karışık seyrine ve Asya'dan yapılan ithalatın devam eden baskısına karşı Latin Amerika ülkeleri ticari koruma önlemlerini güçlendirerek yerel çelik üretimini destekleyecek girişimler uygulamaya koydu.

Etiketler: Güney Amerika Çelik Üretimi Tüketim 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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