Latin Amerika’da ham çelik üretimi 2026’nın Mart ayında artarken, ticaret tonajları geriledi

Latin Amerika’da ham çelik üretimi Mart ayında hafifçe artarken, haddelenmiş çelik üretimi, ihracat ve ithalat düşüş gösterdi. Bu durum başlıca tüketici sektörlerden gelen talebin zayıf seyrini sürdürdüğü bölgesel çelik piyasasında şartların karışık olduğunu gösterdi.

Latin Amerika Çelik Birliği’nin (Alacero) verilerine göre Latin Amerika’da ham çelik üretimi Mart ayında yıllık %1,1 artışla 4,9 milyon mt seviyesinde yer alırken, ilk çeyrek üretimi %1,9 düşüşle 13,9 milyon mt oldu. Haddelenmiş çelik üretimi ise Mart ayında yıllık %2,2 düşüşle 4,4 milyon mt seviyesine gerilerken, Ocak-Mart dönemindeki toplam üretim 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %1,8 düşüşle 12,6 milyon mt olarak kaydedildi. Görünür haddelenmiş çelik tüketimi ise yıllık yalnızca %0,1 artışla 6,5 milyon mt seviyesinde neredeyse aynı kaldı.

Latin Amerika’nın çelik ithalatı Mart ayında yıllık %8,6 düşüşle 2,5 milyon mt olurken, ilk çeyrekte ithalat %1,2 azalarak 7,6 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aylık düşüşe rağmen ithal çelik ilk çeyrekte bölgesel görünür tüketimin yaklaşık %40’ını oluşturmaya devam ederek Latin Amerika çelik piyasasındaki önemli konumunu korudu. Ocak-Mart döneminde ithalat Brezilya’da %11,4 ve Kolombiya’da %16,3 artarken, Meksika’da %18,1 ve Arjantin’de %2,6 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte Latin Amerika’nın çelik ihracatı Mart ayında yıllık %13,4 düşüşle 540.000 mt seviyesine gerilerken, ilk çeyrekte %11,7 düşüşle 1,7 milyon mt oldu. Ocak-Mart döneminde başlıca bölgesel ihracatçılar arasında yalnızca Brezilya artış kaydederken, Kolombiya, Meksika ve Arjantin’in ihracatı düştü. Sonuç olarak bölge Mart ayında 1,9 milyon mt çelik ticaret açığı verirken, ilk çeyrekte açık 5,9 milyon mt seviyesine ulaştı.

Talep 2026 yılının ilk aylarında zayıf seyrini sürdürdü. Çelik tüketen sektörlerin çoğu olumsuz performans göstermeye devam etti. Başlıca istisnalar, ilk dört ayda yıllık %1,1 büyüyen otomotiv sektörü ile önceki yılın ilk çeyreğine büyük ölçüde paralel seyreden inşaat sektörü oldu.