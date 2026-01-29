Latin Amerika’da çelik üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde gerilerken, ithalat yükseldi

Latin Amerika Çelik Birliği (Alacero), Latin Amerika’da 2025’in Kasım ayının önceki aylara kıyasla bir trend değişimine işaret ettiğini, çelik üretiminin istikrarlı seyrettiğini ve ithalatın yıllık bazda hafif gerilediğini, buna karşın bölge genelinde görünür tüketimin zayıflamayı sürdürdüğünü belirtti.

Alacero’nun açıklamasına göre ham çelik üretimi Kasım ayında 4,7 milyon mt seviyesine ulaşarak yıllık bazda %0,4 artış kaydetti. Ancak Ocak-Kasım dönemindeki toplam üretim %2,4 geriledi. Haddelenmiş çelik üretimi ise Kasım’da 4,3 milyon mt ile yatay seyretti. 2025’in ilk on bir ayında haddelenmiş çelik üretimi %3,5 düşerken, yassı mamuller artış kaydetti, uzun mamuller ve dikişsiz borular ise geriledi.

Alacero görünür çelik tüketiminin Kasım ayında yıllık bazda %1,6 düşüşle 6,0 milyon mt’a gerilediğini ve bunun üst üste dördüncü aylık düşüş olduğunu bildirdi. Buna karşın Ocak-Kasım 2025 döneminde toplam görünür tüketim yıllık bazda %1,1 artarak 68,2 milyon mt’a çıktı. Bu dönemde bölgenin altı ana ekonomisinden beşi büyüme kaydederken, Arjantin ve Brezilya büyüme gösteren ülkeler içinde öne çıktı.

Birliğin verilerine göre çelik ithalatı Kasım’da yıllık bazda %1,6 azalarak 2,2 milyon mt oldu. Buna karşılık ilk on bir ayda kümülatif ithalat %6,8 arttı. Artışta %20,6 ile Brezilya ve %41,6 ile Arjantin belirleyici olurken, Meksika’daki düşüş %14,6 ile sürdü. Sonuç olarak Ocak-Kasım döneminde ithalat görünür tüketimin %40,3’ünü oluşturarak tarihi rekor seviyeye ulaştı.

Alacero ayrıca ihracatın Kasım’da 500.000 mt ile zayıf seyrini koruduğunu ve Ocak-Kasım döneminde %8,3 gerilediğini aktardı. Bu gelişmeler sonucunda çelik sektöründe bölgesel dış ticaret açığı Kasım’da 1,7 milyon mt olurken, Ocak-Kasım 2025 döneminde 21,9 milyon mt olarak kaydedildi.