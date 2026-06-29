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Latin Amerika’nın ham çelik üretimi 2026'nın Nisan ayında artarken, nihai mamul üretimi zayıf kaldı

Pazartesi, 29 Haziran 2026 13:34:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Latin Amerika Çelik Birliği (Alacero), Latin Amerika’nın ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayında arttığını, nihai mamul üretiminin ise düşüşünü sürdürdüğünü ve bunun görünür tüketimdeki sınırlı artışa rağmen nihai mamul piyasasında zayıflığın devam ettiğine işaret ettiğini belirtti.

En son bölgesel verilere göre Latin Amerika’nın ham çelik üretimi Nisan ayında yıllık %5,8 artışla 4,8 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Nisan döneminde üretim yıllık bazda yatay seyrederek 18,8 milyon mt oldu. Haddelenmiş çelik üretimi ise Nisan ayında yıllık %2,5 düşüşle 4,2 milyon mt seviyesine gerilerken, yılın ilk dört ayında yıllık %1,9 düşüşle 16,9 milyon mt olarak kaydedildi.

Haddelenmiş ürünlerde görünür tüketim Nisan ayında yıllık %2,2 artışla 6,6 milyon mt seviyesine ulaşırken, Ocak-Nisan dönemindeki tüketim yalnızca %0,8 arttı. Yılın ilk dört ayında çelik tüketen sektörlerin çoğu zayıf performans göstermeye devam ederken, otomotiv ve inşaat sektörleri sırasıyla %1,9 ve %2,4 artışla istisna oluşturdu.

Çelik ithalatı Nisan ayında yıllık %2,6 düşüşle 2,7 milyon mt olurken, Ocak-Nisan döneminde yıllık %0,8 düşüşle 10,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Düşüşe rağmen ithalat, bölgenin görünür çelik tüketiminin %41,1’ini oluşturarak Latin Amerika çelik piyasasındaki yüksek payını korudu. Nisan ayında en keskin ithalat düşüşleri Brezilya, Arjantin ve Kolombiya’da görüldü.

Öte yandan, ihracat Nisan ayında büyük ölçüde Brezilya’nın desteğiyle yıllık %12,9 artışla 561.000 mt seviyesine yükseldi ancak Ocak-Nisan döneminde ihracat yıllık %5,8 düşüşle 2,2 milyon mt seviyesinde kaldı. Sonuç olarak Latin Amerika’nın çelik ticaret dengesi negatif seyrini sürdürürken, açık Nisan ayında 2,2 milyon mt ve 2026 yılının ilk dört ayında 8,2 milyon mt oldu.


Etiketler: Güney Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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