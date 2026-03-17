Latin Amerika’da çelik üretimi dördüncü yıl da geriledi, ithalat 2025’te rekor seviyeye ulaştı

Latin Amerika Çelik Birliği (Alacero) tarafından yayımlanan verilere göre Latin Amerika çelik sektörü 2025 yılında üst üste dördüncü kez yıllık üretim düşüşü kaydederken, ithalat tonajı tarihi zirvelere ulaşarak bölgesel tüketim içindeki payını önemli ölçüde artırdı.

Birliğe göre Latin Amerika’da ham çelik üretimi 2025 yılında yıllık %2,4 düşüşle 55,5 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, haddelenmiş çelik üretimi yıllık %3,6 düşüşle 50 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Birlik bunun Süst üste dördüncü daralma yılına işaret ettiğini ve pandemi dönemiyle karşılaştırılabileceğini belirtti.

İthalat rekor seviyelere yükselirken, dış ticaret açığı genişledi

Birlik, çelik ithalatının 2025 yılında yıllık %6,3 artışla 30 milyon mt ile rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Buna bağlı olarak ithalatın görünür tüketim içindeki payı %40,4 ile tarihsel olarak en yüksek seviyeye çıktı. Aynı zamanda ihracat yıllık %10,6 düşüşle 6,1 milyon mt seviyesine geriledi ve bölgesel dış ticaret açığı 23,9 milyon mt oldu.

Tüketim sınırlı artış gösterdi, toparlanmaya Arjantin öncülük etti

Üretimdeki düşüşe rağmen birlik haddelenmiş çelik ürünlerine yönelik görünür tüketimin 2025 yılında yıllık %1,3 artışla 74,1 milyon mt seviyesine ulaştığını belirtti. Ülke bazında bakıldığında, Arjantin yıllık %18,0 artışla en güçlü büyümeyi kaydederken, Arjantin’i yıllık %7,2 artışla Kolombiya ve yıllık %2,6 artışla Brezilya izledi. Buna karşın Meksika yıllık %10,1 düşüş kaydetti.

Son kullanıcılardan talep sektörler arasında farklı seyir izledi

Talep tarafında ise birlik, 2025 yılı sonunda sektörler bazında performansın dengesiz seyrini sürdürdüğünü belirtti. İnşaat sektörü yılı yıllık %0,4 artışla tamamlarken, makine sektörü yıllık %2,7 büyüme kaydetti. Buna karşılık, beyaz eşya segmenti yıllık %2,9 düşüş gösterirken, otomotiv sektörü yıllık %0,7 ile sınırlı bir artış kaydederek sanayi sektörlerinde koşulların kırılgan kalmaya devam ettiğine işaret etti.