Alacero Summit 2025: Latin Amerika çelik sektörünün yaşadığı kriz derinleşirken, ortak koruma tedbirleri gerekiyor

10-11 Kasım tarihlerinde Latin Amerika Çelik Birliği (Alacero) tarafından Cartagena de Indias’ta düzenlenen Alacero Summit 2025 konferansında çelik sektörü oyuncuları Latin Amerika’nın arz fazlası krizine karşı artık tek tek ülkelerin aldığı önlemlerle yanıt veremeyeceğini vurguladı. Katılımcılar bölgede çelik sektörünün istikrara kavuşmasının tek yolunun adil rekabeti yeniden tesis etmeye ve sanayide istihdamı korumaya yönelik ortak bölgesel tedbirler almak olduğunu belirtti.

Çin’in %233’lük ihracat artışı ve Latin Amerika sanayisine etkisi

ArcelorMittal Brezilya Başkanı Jorge Luiz Ribeiro, Çin’den yapılan ithalattaki sert artış nedeniyle Latin Amerika’nın sanayi gücünü hızla yitirdiğini ifade etti. Alacero’ya göre Latin Amerika’nın Çin’den yaptığı nihai mamul ve yarı mamul ithalatı son 15 yılda %233 arttı ve 2010’da 4 milyon mt seviyesinde kaydedilen çelik ithalatı 2024’te 14,1 milyon mt seviyesine yükseldi. Bu artış yerel üretimi daraltarak bölgesel tedarik zincirlerini zayıflatıp yaklaşık 1,4 milyon kişilik iş gücünü dolaylı ya da doğrudan tehlikeye atıyor.

Ribeiro, devlet destekli Çin üretiminin yarattığı piyasa bozulmaları nedeniyle tesislerin kapandığını, üretimin azaldığını ve yatırımların düştüğünü belirtti ve Latin Amerika’daki tesislerin üretim maliyetinin altından fiyatlarla satılan devlet teşvikli Çin çıkışlı çelikle rekabet edemediğini söyleyerek adil piyasa şartlarını yeniden sağlamak için acil eylem çağrısında bulundu.

Jeopolitik gerilimler ve tedarik zinciri baskıları krizi derinleştiriyor

Ribeiro, ABD ile Çin arasındaki gerilimlerin emtia fiyatlarını, lojistik süreçlerini ve bölgesel tedarik zincirlerini etkileyerek belirsizliği artırdığını ifade etti. Bu değişimler, OECD’nin 2027’de 721 milyon mt’a ulaşacağını öngördüğü küresel arz fazlasının zaten zorlaştırdığı durumu daha da ağırlaştırıyor. Ribeiro, Latin Amerikalı üreticilerin bu haksız ticari uygulamalarla tek başına mücadele edemeyeceğini, hükümet teşviklerinin uyumlu hale getirildiği ve ticaret savunma kurallarının güçlendirildiği birleşik bölgesel stratejilere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Küresel koşullardaki dalgalanmalar bölgesel strateji gerektiriyor

Konferansta konuşan Brezilyalı akademisyen Oliver Stuenkel, Latin Amerika ülkelerinin tek başına küresel çelik dinamiklerini etkileyebilecek güçte olmadığını, Asya’nın fiyat politikaları, ABD’nin uyguladığı vergiler ve Latin Amerika’daki iş birliği eksikliğinin etkilerini ele almak için bölgesel jeopolitik değerlendirmelerin genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni tedbirler ve bölgesel entegrasyon olası çözümler arasında

Konferansta yer alan birçok konuşmacı daha güçlü ticari savunma mekanizmaları geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Eski Meksika-Çin Büyükelçisi Jorge Guajardo, Çin’de üretilen çelik ürünlerine vergiler uygulanmasını, ayrıca hükümetlerin yeni sanayi projelerini uzun vadeli öngörülebilirlik sağlayan tedbir programlarıyla desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Brezilyalı politikacı ve eski bakan Armando Monteiro ise sürdürülebilir tek uzun vadeli stratejinin bölgesel entegrasyon olduğunu vurguladı. Monteiro, Latin Amerika içi ticarette bölgesel üreticilerin payının artırılmasının ve bölgesel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinin ve Brezilya, Paraguay ve Şili arasında Atlantik ve Pasifik kıyılarını birbirine bağlayarak çelik ve imalat sektörlerinde taşımacılık maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen koridor gibi büyük altyapı projelerinin önemine dikkat çekti.

Latin Amerika çelik sektörü çözüm için ABD’yi model alabilir

Meksikalı çelik temsilcileri, güçlü korumacı politikalara örnek olarak ABD’yi işaret etti. Meksika çelik birliği Canacero Başkanı Salvador Quesada, Meksika da ithalatı sınırlamaya çalıştığı için ABD’nin izlediği yaklaşımı anlayabildiğini ifade etti. Ancak Quesada’ya göre çeliğe yönelik vergilerin yeniden uygulanması Meksika pazarını önemli ölçüde daralttı. Canacero’nun verilerine göre Meksika’da mamul çelik tüketimi Eylül’de yıllık bazda %18,9 düşerek 18,97 milyon mt’a inerken, 2024’te toplam çelik ihracatının %77,1’ini oluşturan ABD’nin payı 2025 yılında %45,8’e geriledi.

ABD Çelik Üreticileri Birliği Başkanı Philip Bell, yaptığı konuşmada ABD çelik sektörünün 232. Madde vergilerinin %50’ye çıkarılmasıyla toparlandığını ancak bu vergilerin uzun süre uygulanması Çin’den yapılan ithalatı kısıtlayacak olsa bile Meksika ve Kanada gibi önemli ticaret ortaklarıyla ilişkilerini de zayıflattığını belirtti.