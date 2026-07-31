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Alacero: Latin Amerika'nın çelik ithalatı bölgesel tüketimin %40,5'ini oluşturuyor

Cuma, 31 Temmuz 2026 12:25:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Latin Amerika Çelik Birliği (Alacero) tarafından yayımlanan verilere göre Latin Amerika çelik sektörü ham çelik ve haddelenmiş çelik üretiminin yıllık bazda artması ve kümülatif görünür tüketimin neredeyse değişmemesiyle 2026'nın Mayıs ayında nispeten istikrarlı seyretti. Birlik ithalatın hem Mayıs ayında hem de yılın ilk beş ayında düşmesine rağmen Latin Amerika çelik piyasasında önemli bir paya sahip olmaya devam ettiğini ve ithal ürünlerin Ocak-Mayıs döneminde bölgesel görünür tüketimin %40,5'ini oluşturduğunu belirtti.

Bölgesel çelik üretimi Mayıs ayında arttı

Alacero'ya göre Latin Amerika'nın ham çelik üretimi Mayıs ayında 2025 yılının aynı ayına kıyasla %9,6 artarak 4,8 milyon mt olurken, yılın ilk beş ayında üretim yıllık %2,1 artışla 23,7 milyon mt seviyesine ulaştı. Haddelenmiş çelik üretimi ise Mayıs ayında Mayıs 2025'e kıyasla %5,6 artarak 4,5 milyon mt olurken, Ocak-Mayıs dönemindeki kümülatif üretim yıllık %0,4 düşüşle 21,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Birlik, haddelenmiş çelik ürünlerinin görünür tüketiminin Mayıs ayında yıllık %2,7 düşüşle 6,2 milyon mt olduğunu aktardı. 2026 yılının ilk beş ayında bölgesel görünür tüketim %0,4'lük sınırlı bir artışla 31,7 milyon mt seviyesinde yer alarak 2025 yılının aynı dönemine kıyasla neredeyse değişmedi.

Bölgesel ticaret açığı büyürken ithalat yüksek payını korudu

Alacero'nun verilerine göre Latin Amerika'nın çelik ürünleri ithalatı Mayıs ayında yıllık %18,5 düşüşle 2,2 milyon mt olurken, Ocak-Mayıs döneminde ithalat %3 azalarak 12,8 milyon mt seviyesine geriledi. Bu düşüşe rağmen ithal ürünler bölgesel görünür tüketimin %40,5'ini oluşturdu. Bölgenin önde gelen piyasalarında ithalat performansı farklılık gösterirken, Brezilya, Şili, Arjantin ve Meksika'da yılın ilk beş ayında düşüş, Kolombiya ve Peru'da ise %20'nin üzerinde artış kaydedildi.

Alacero, Latin Amerika'nın çelik ihracatının Mayıs ayında 474.000 mt olduğunu ve yılın ilk beş ayında yıllık %6,7 düşüşle 2,7 milyon mt seviyesinde yer aldığını açıkladı. Brezilya, bölgenin önde gelen çelik üreticisi ülkeleri arasında ihracatını artıran tek ülke olurken, Arjantin, Kolombiya, Meksika ve Peru'nun ihracatında düşüş görüldü. Sonuç olarak Latin Amerika'nın çelik ticareti Mayıs ayında 1,8 milyon mt, Ocak-Mayıs 2026 döneminde ise toplam 10,1 milyon mt açık verdi.

Birlik, bölgedeki çelik tüketicisi sektörlerin performansının genel olarak olumsuz seyrettiğini bildirdi. Otomotiv ve inşaat sektörleri bu trendin dışında kalırken, Brezilya'nın desteğiyle otomotiv sektöründeki faaliyetler 2026 yılının ilk yarısında %3,5 büyüdü. İnşaat sektöründeki faaliyetler ise Kolombiya ve Peru'daki güçlü performansın ve Arjantin'de görülen bazı olumlu sinyallerin etkisiyle kümülatif olarak %0,8 arttı.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Güney Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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