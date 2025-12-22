Latin Amerika çelik piyasası 2025’in Kasım ayında zayıflamayı sürdürdü

Latin Amerika Çelik Birliği (Alacero) bölge çelik piyasasının 2025’in Ekim ayında zayıf seyrini sürdürdüğünü belirtti. Birliğin verilerine göre bölge genelinde üretim gerilerken, ihracat düşüş gösterdi, ithalat arttı ve görünür tüketim azaldı.

Ham çelik ve haddelenmiş mamul üretimi azaldı

Alacero’nun verilerine göre Latin Amerika’da ham çelik üretimi Ekim ayında yıllık %4,9 düşüşle 4,7 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde ise ham çelik üretimi %2,7 geriledi.

Haddelenmiş mamul üretimi de benzer bir seyir izledi ve Ekim ayında üretim yıllık bazda %5,3 düşerken, 2025 yılının ilk on ayında yıllık %3,9 geriledi.

Görünür tüketim baskı altında

Alacero Latin Amerika’da görünür çelik tüketiminin Ekim ayında 6,3 milyon mt olduğunu ve bunun yıllık bazda %1,1’lik düşüşe karşılık geldiğini bildirdi. Ekim ayındaki bu gerilemeye rağmen 2025 yılı genelinde görünür tüketim yıllık bazda %1,3 artış kaydetti. Öte yandan ithal çeliğin görünür tüketim içindeki payı %40,6 seviyesine ulaştı.

İthalat artarken, ihracat azalmayı sürdürüyor

Alacero’nun verilerine göre Latin Amerika’nın çelik ithalatı Ekim ayında yıllık bazda %2,9 artarken, 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde ise %7,5 yükseldi. Brezilya, Şili ve Arjantin ithalattaki artışın en belirgin olduğu ülkeler oldu. Buna karşılık ihracat zayıf seyrini sürdürdü. Bölgenin çelik ihracatı Ekim ayında yaklaşık 500.000 mt seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda %2,5 geriledi. Yılın ilk on ayında ise ihracat yıllık bazda %9,2 düşüş kaydetti.