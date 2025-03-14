Latin Amerika’da çelik üretimi 2024’te düşüş kaydetti

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero, bölgenin 2024 yılına ait çelik üretim ve tüketim verilerini paylaştı.

Birliğin verilerine göre Latin Amerika’da toplam ham çelik üretimi 2024 yılında yıllık %3,6 düşüşle 56,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 2022 yılında %2,9 ve 2023 yılında %7,4 düşüş görülmüştü.

2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla %2,4 ve %2,7 düşüş kaydeden haddelenmiş mamul üretimi %2,5 düşüşle 51,9 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, uzun mamul üretimi %5, dikişsiz boru üretimi ise %8,8 düşüş yaşadı. Yassı mamul üretimi ise %0,7 yükseldi.

2024 yılında toplam haddelenmiş mamul tüketimi %1 düşüşle 67,4 milyon mt’a geriledi. Arjantin, Bolivya ve Panama’da %20’nin üzerinde düşüş kaydedilirken, Brezilya, Kolombiya, Paraguay, Uruguay ve Venezuela’daki artışlar kısmen denge sağladı.

Latin Amerika çelik sektörü 2024’ün Ocak-Kasım döneminde yıllık %4,3 artışla 19,5 milyon mt ticaret açığı verdi. Bu açık, ihracatın %10,5 düşmesine ve ithalatın yatay seyredip Çin’den yapılan ithalatın artmasına bağlandı.