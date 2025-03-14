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Latin Amerika’da çelik üretimi 2024’te düşüş kaydetti

Cuma, 14 Mart 2025 10:06:21 (GMT+3)   |   San Diego

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero, bölgenin 2024 yılına ait çelik üretim ve tüketim verilerini paylaştı.

Birliğin verilerine göre Latin Amerika’da toplam ham çelik üretimi 2024 yılında yıllık %3,6 düşüşle 56,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 2022 yılında %2,9 ve 2023 yılında %7,4 düşüş görülmüştü.

2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla %2,4 ve %2,7 düşüş kaydeden haddelenmiş mamul üretimi %2,5 düşüşle 51,9 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, uzun mamul üretimi %5, dikişsiz boru üretimi ise %8,8 düşüş yaşadı. Yassı mamul üretimi ise %0,7 yükseldi.

2024 yılında toplam haddelenmiş mamul tüketimi %1 düşüşle 67,4 milyon mt’a geriledi. Arjantin, Bolivya ve Panama’da %20’nin üzerinde düşüş kaydedilirken, Brezilya, Kolombiya, Paraguay, Uruguay ve Venezuela’daki artışlar kısmen denge sağladı.

Latin Amerika çelik sektörü 2024’ün Ocak-Kasım döneminde yıllık %4,3 artışla 19,5 milyon mt ticaret açığı verdi. Bu açık, ihracatın %10,5 düşmesine ve ithalatın yatay seyredip Çin’den yapılan ithalatın artmasına bağlandı.


Etiketler: Güney Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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