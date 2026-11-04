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Latin Amerika çelik üretimi 2026'nın Ağustos ayında toparlanmaya devam ederken, ithalatın pazar payı %43,5 ile rekor kırdı

Çarşamba, 04 Kasım 2026 12:11:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Latin Amerika Çelik Birliği'nin (Alacero) verilerine göre bölgenin ham çelik üretimi 2026 yılının Ağustos ayında yıllık bazda art arda altıncı kez yükseldi. Bununla birlikte ithalatın bölgesel görünür tüketim içindeki payı Ocak-Ağustos döneminde %43,5 ile rekor seviyeye ulaştı.

Ocak-Ağustos döneminde ham çelik üretimi %3 arttı

Ağustos ayında ham çelik üretimi yıllık %3,7 artışla 4,7 milyon mt'a ulaşırken, Ocak-Ağustos dönemindeki toplam üretim yıllık %3 artışla 38,2 milyon mt oldu.

Haddelenmiş çelik üretimi Ağustos ayında yıllık %9,9 artışla 4,6 milyon mt'a yükselerek yılın en yüksek aylık seviyesini kaydetti. Sekiz aylık toplam üretim ise %1,7 artışla 34,9 milyon mt'a çıktı.

İthalat artarken ihracat geriledi

Bölgenin görünür haddelenmiş çelik tüketimi Ağustos ayında yıllık %12,9 artışla 7 milyon mt'a ulaştı. Aynı ayda ithalat yıllık %12,3 artışla 2,9 milyon mt'a yükselirken, ihracat %4,9 düşüşle 522.000 mt'a geriledi. Ocak-Ağustos döneminde çelik dış ticaret açığı, önceki yılın aynı dönemindeki 17,9 milyon mt seviyesinden 18,4 milyon mt'a çıktı.

Otomotiv ve inşaat sektörleri talebi destekledi

Otomotiv sektöründeki faaliyetler Ocak-Eylül döneminde %2,8 büyürken, inşaat sektörü Ocak-Ağustos döneminde %1,2 büyüme kaydetti. Makine ve ev eşyaları sektörlerinde ise daralma devam etti.

Etiketler: Güney Amerika Çelik Üretimi Tüketim 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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