Latin Amerika çelik sektörünün görünümü enflasyon ve para politikasından olumsuz etkilendi

Cuma, 18 Kasım 2022 11:02:04 (GMT+3) | Sao Paulo

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero tarafından yayımlanan veriler, yılın sonuna ve önümüzdeki yılın başına yönelik görünümün küresel enflasyon ve Latin Amerika ile ABD bankalarının para politikalarını sıkılaştırması sonucu ortaya çıkan sıkı para politikası nedeniyle iyi olmadığını gösterdi.

Alacero Başkanı Alejandro Wagner, “Görünüm yüksek faiz oranları ve düşen alım gücüne bağlı olarak zayıflayan talepten olumsuz etkilendi. Dünya daha önceden rastlanmamış bir enflasyona tanıklık ediyor,” dedi.

Birlik, yavaşlamanın Latin Amerika’nın tamamına yayılacağını ve Avrupa’daki enerji krizi ve Ukrayna’daki savaş gibi dünya genelinde yaşanan zorlukların enflasyon gibi yerel zorluklar arasında yer alacağını ifade etti. Önümüzdeki yıla yönelik büyüme tahminin bölgenin başlıca ticaret ortakları Çin ve ABD’den daha düşük olduğu söylendi.

Ağustos ayında Latin Amerika’da inşaat sektörü aylık %1,8 düşerken, otomotiv sektörünün aylık %29,3 ve makine sektörünün aylık %0,5 yükseldiği belirtildi. Öte yandan petrol üretimi aylık %0,9 artarken, doğal gaz ve enerji üretimi sırasıyla aylık %1 ve %0,4 arttı.

Ocak-Ağustos döneminde çelik ihracatı yıllık %47,3 artışla 7.740.700 mt seviyesinde yer aldı ve yalnızca Ağustos ayında çelik ihracatı aylık %10,7 yükseldi. Bununla birlikte çelik ithalatı yılın ilk sekiz ayında yıllık %12,5 düşüşle 16.871.100 mt oldu ve yalnızca Ağustos ayında aylık %25,4 artış kaydetti.

İhracattaki artışın desteğiyle üretim nispeten değişiklik göstermedi. Bu yılın ilk sekiz ayında ham çelik üretimi yıllık %4,1 düşüşle 46.862.500 mt olurken, nihai mamul üretimi yıllık %3,7 düşerek 41.033.800 mt seviyesinde kaydedildi.