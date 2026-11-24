Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığına bağlı Dış Ticaret Sekreterliği (Secex) verilerine göre ülkenin soğuk rulo sac ihracatı Eylül ayındaki 2.942 mt seviyesinden Ekim ayında 6.168 mt seviyesine yükselirken, ithalatı 48.440 mt seviyesinden 25.144 mt seviyesine geriledi.

Kaynaklar ithalattaki düşüşün temel nedeninin yerel sanayi faaliyetlerinin zayıflaması olduğunu, bu durumun ihracata yönelik arzı artırırken, ithal ürünlere yönelik yerel talebi azalttığını belirtti.

Ekim ayında ihracatın tamamı Arjantin'e yapılırken, Usiminas 550$/mt FOB seviyesinden 3.081 mt, ArcelorMittal 1.220$/mt FOB seviyesinden 3.051 mt ve CSN 947$/mt FOB seviyesinden 36 mt soğuk rulo sac sevk etti.

Brezilya, Güney Kore'den 659$/mt seviyesinden 11.652 mt, Hindistan'dan 683$/mt seviyesinden 7.734 mt, Çin'den 540$/mt seviyesinden 3.379 mt, Vietnam'dan 704$/mt seviyesinden 2.174 mt ve Mısır'dan 834$/mt seviyesinden 205 mt soğuk rulo sac ithal etti.

Brezilya'nın Şubat ayında Çin çıkışlı soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı mamullere antidamping önlemleri uygulamaya başlamasından bu yana Güney Kore ve Vietnam ülkenin en büyük soğuk rulo sac tedarikçileri sıralamasında dönüşümlü olarak ilk sırada yer alıyor.