Kolombiya'nın demir çelik ihracat hacmi 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %17,7 düştü

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre ferronikel ihracatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %27,9 düşüşle 75.371 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri yıllık %22,1 düşüşle 269,86 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Eylül ayında ferronikel ihracatı yıllık %94,5 artışla 21.674 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %138 artışla 86,41 milyon $ seviyesine yükseldi.

Bu yılın ilk dokuz ayında demir çelik ihracatı yıllık %17,7 düşüşle 163.982 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %14,2 azalışla 429,61 milyon $ seviyelerinde yer aldı. Yalnızca Eylül ayında demir çelik ihracatı yıllık %27,1 artışla 33.214 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %88 artışla 107,43 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.