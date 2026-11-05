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Kolombiya'nın demir çelik ihracat hacmi 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %17,7 düştü

Perşembe, 05 Kasım 2026 14:29:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre ferronikel ihracatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %27,9 düşüşle 75.371 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri yıllık %22,1 düşüşle 269,86 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Eylül ayında ferronikel ihracatı yıllık %94,5 artışla 21.674 mt seviyesinde yer alırken, bu ihracatın değeri yıllık %138 artışla 86,41 milyon $ seviyesine yükseldi.

Bu yılın ilk dokuz ayında demir çelik ihracatı yıllık %17,7 düşüşle 163.982 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %14,2 azalışla 429,61 milyon $ seviyelerinde yer aldı. Yalnızca Eylül ayında demir çelik ihracatı yıllık %27,1 artışla 33.214 mt ve söz konusu ihracatın değeri yıllık %88 artışla 107,43 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.

Etiketler: Kolombiya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
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2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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