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Brezilya'nın demir cevheri ihracatı 2026'nın Ekim ayında Asya'ya satışların artmasıyla %6,7 yükseldi

Salı, 10 Kasım 2026 10:28:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı (MDIC) bünyesindeki Dış Ticaret Sekreterliği (Secex) verilerine göre, ülkenin pelet hariç demir cevheri ihracatı Eylül ayında kaydedilen 31,66 milyon mt seviyesinden Ekim ayında 33,78 milyon mt seviyesine yükseldi.

Aylık artışta başlıca etken Asya'ya yapılan sevkiyatların %6,2 artması oldu.

Ekim ayında başlıca ihracat destinasyonları Asya (24,972 milyon mt'si Çin'e olmak üzere 30,649 milyon mt), Avrupa (644.800 mt), Güney Amerika (843.300 mt), Afrika (409.800 mt) ve Meksika (260.100 mt) oldu.

Öte yandan, Brezilya'nın pelet ihracatı aylık %20,8 artışla 2,28 milyon mt'dan 2,75 milyon mt'a yükselirken, başlıca ihracat destinasyonları Asya (771.700 mt), Avrupa (721.600 mt), Afrika (652.700 mt), ABD (228.400 mt) ve Trinidad ve Tobago (176.700 mt) oldu.

Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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