Brezilya'nın slab ihracatı 2026'nın Ekim ayında aylık %45 arttı

Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Dış Ticaret Sekreterliği'nin (Secex) verilerine göre ülkenin slab ihracatı Ekim ayında Eylül ayında kaydedilen 409.200 mt seviyesine kıyasla %45 artarak 594.500 mt oldu.

Secex, söz konusu artışın Avrupa'ya yapılan sevkiyatlardaki keskin yükselişten kaynaklandığını belirtti. Eylül ayında yalnızca 30.000 mt olan Avrupa'ya slab ihracatı, Ekim ayında 190.700 mt seviyesine ulaştı.

Ternium, ABD'ye 642$/mt FOB seviyesinden 194.900 mt ve Arjantin'e 583$/mt FOB seviyesinden 60.400 mt slab ihraç etti. ArcelorMittal Tubarão, Fransa'ya 561$/mt FOB seviyesinden 123.500 mt ve ABD'ye 600$/mt FOB seviyesinden 73.300 mt slab sevk etti. ArcelorMittal Pecém ise ABD'ye 578$/mt FOB seviyesinden 55.100 mt, Polonya'ya 553$/mt FOB seviyesinden 40.300 mt, İngiltere'ye 627$/mt FOB seviyesinden 27.000 mt ve Meksika'ya 636$/mt FOB seviyesinden 20.000 mt slab ihraç etti.

Öte yandan Brezilya, Usiminas'a tedarik edilmek üzere Güney Kore'den 510$/mt FOB seviyesinden 28.800 mt slab ithal etti.

2026 yılının Ocak-Ekim döneminde Brezilya'nın slab ihracatı, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 5,38 milyon mt seviyesine kıyasla 5,44 milyon mt oldu. İhracat tonajının genel olarak yatay seyretmesi, Brezilya'nın ticari slab piyasasındaki önemli tedarikçi konumunu koruduğunu gösteriyor.