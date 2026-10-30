Brezilya'nın galvalum ithalatı düşük yerel üretimin etkisiyle 2026'nın Eylül ayında arttı

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı Dış Ticaret Sekreterliği (Secex) tarafından yayımlanan rapora göre ülkenin galvalum ithalatı, Ağustos ayında kaydedilen 25.500 mt seviyesinden Eylül ayında 37.800 mt'a yükseldi.

Eylül ayında Brezilya, Vietnam'dan 789$/mt FOB seviyesinden 34.200 mt, Çin'den 584$/mt FOB seviyesinden 2.000 mt ve Güney Kore'den 874$/mt FOB seviyesinden 1.600 mt galvalum ithal etti.

Brezilya, yerel üretimin talebi karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle düzenli olarak galvalum ve benzeri alüminyum-çinko kaplı ürünler ithal ediyor.

Diğer yatırımların yanı sıra ArcelorMittal'in Tubarão tesisindeki yeni galvalum hattının, 2030 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesiyle ithalat hacimlerinin azalmasına katkı sağlaması bekleniyor.

2026 yılının Ocak-Eylül döneminde Brezilya, ortalama 651$/mt FOB seviyesinden 381.600 mt galvalum ithal etti.

CSN ve ArcelorMittal Tubarão, BlueScope Steel'in bağlı kuruluşu BIEC International tarafından Brezilya'da galvalum üretmek üzere lisanslandırıldı.