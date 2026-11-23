Brezilya Kalkınma, Sanayi, Hizmetler ve Ticaret Bakanlığına bağlı Dış Ticaret Sekreterliği (Secex) tarafından yayımlanan verilere göre Brezilya'nın sıcak rulo sac ihracatı Eylül ayında kaydedilen 2.300 mt seviyesinden Ekim ayında 20.800 mt seviyesine yükselirken, ithalatı aynı dönemde 58.800 mt seviyesinden 37.000 mt seviyesine geriledi.

İhracatta görülen keskin artış ABD'ye yapılan sevkiyatların yeniden başlamasından ve ikinci kalite malzemeler için Pakistan'ın yeni bir ihracat pazarı olarak öne çıkmasından kaynaklandı.

Ekim ayında ABD'ye 682$/mt FOB ortalama fiyatla 11.800 mt, Pakistan'a 361$/mt FOB ortalama fiyatla 6.200 mt ve Arjantin'e 609$/mt FOB ortalama fiyatla 2.800 mt sıcak rulo sac ihraç edildi.

Söz konusu dönemde ArcelorMittal 11.800 mt, Gerdau 6.300 mt ve Usiminas 2.700 mt ihracat gerçekleştirdi.

Öte yandan Brezilya'nın sıcak rulo sac ithalatının 35.700 mt'luk kısmı 503$/mt FOB ortalama fiyatla Asya'dan gerçekleştirilirken, bunun 15.300 mt'luk kısmı 565$/mt FOB ortalama fiyatla Hindistan'dan tedarik edildi. Ayrıca Mısır'dan 586$/mt FOB ortalama fiyatla 1.300 mt sıcak rulo sac ithal edildi.