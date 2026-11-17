Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Dış Ticaret Sekreterliği (Secex) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı, Eylül ayında kaydedilen 27.200 mt seviyesinden Ekim ayında 24.600 mt seviyesine geriledi.

Ekim ayında Brezilya, Güney Amerika ülkelerine 648$/mt FOB seviyesinden 16.100 mt, ABD'ye 718$/mt FOB seviyesinden 8.500 mt ve Tayland'a 753$/mt FOB seviyesinden 100 mt filmaşin ihraç etti. ArcelorMittal'in ihracatı 22.700 mt, Gerdau'nun ihracatı 1.100 mt ve tüccarların ihracatı 800 mt olarak gerçekleşti.

Öte yandan Brezilya'nın filmaşin ithalatı Eylül ayında kaydedilen 8.800 mt seviyesinden Ekim ayında 9.000 mt seviyesine yükseldi.

Ülke, Eylül ayında Asya ülkelerinden 486$/mt FOB seviyesinden 7.100 mt, Mısır'dan 595$/mt FOB seviyesinden 1.000 mt ve Almanya'dan 984$/mt FOB seviyesinden 900 mt filmaşin ithal etti.