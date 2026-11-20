Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığına bağlı Dış Ticaret Sekreterliği (Secex) verilerine göre ülkenin galvanizli sac ihracatı, Eylül ayında kaydedilen 9.500 mt'dan Ekim ayında 30.300 mt'a yükseldi.

Ekim ayındaki galvanizli sac ihracatının tamamı Güney Amerika'ya yapılırken, Arjantin'e 869$/mt FOB seviyesinden 30.200 mt, kalan miktar ise Uruguay ve Paraguay'a sevk edildi.

Usiminas 854$/mt FOB seviyesinden 27.000 mt, ArcelorMittal ise 990$/mt FOB seviyesinden 3.100 mt sevkiyat gerçekleştirirken, CSN ve tüccarlar küçük miktarlarda ihracat yaptı.

Öte yandan Brezilya'nın galvanizli sac ithalatı, Eylül ayındaki 52.200 mt'dan Ekim ayında 41.600 mt'a geriledi.

İthalatın büyük bölümünü 706$/mt FOB seviyesinden 36.100 mt ile Asya oluştururken, Vietnam 732$/mt FOB seviyesinden 22.200 mt ile bölgedeki en büyük tedarikçi oldu. Ayrıca Mısır'dan 649$/mt FOB seviyesinden 4.200 mt ve Avrupa'dan 1.142$/mt FOB seviyesinden 1.300 mt galvanizli sac tedarik edildi.