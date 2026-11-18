Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı Dış Ticaret Sekreterliği (SECEX) tarafından yayımlanan verilere göre Brezilya'nın kalın levha ihracatı Ekim ayında Eylül ayında kaydedilen 11.100 mt seviyesine kıyasla %105 artışla 22.800 mt oldu.

SECEX'e göre söz konusu artış temel olarak ABD ve Arjantin'e yapılan sevkiyatların yükselmesinden kaynaklandı.

Gerdau ABD'ye 11.200 mt kalın levhayı 801$/mt FOB, Pakistan'a 2.700 mt'u 368$/mt FOB ve Trinidad ve Tobago'ya 200 mt'u 708$/mt FOB seviyesinden sevk ederken, Usiminas Arjantin'e 8.600 mt kalın levhayı 579$/mt FOB seviyesinden ihraç etti.

Pakistan'a satılan malzemenin düşük kaliteli ürün olduğu ve bu nedenle fiyatının daha düşük seviyede kaldığı bildirildi.

Öte yandan Brezilya'nın kalın levha ithalatı Ekim ayında Eylül ayında kaydedilen 2.500 mt seviyesinden 1.100 mt seviyesine geriledi. Söz konusu ithalatın 700 mt'u 814$/mt FOB seviyesinden Asya çıkışlı, 400 mt'u ise 903$/mt FOB seviyesinden Avrupa çıkışlı malzemeden oluştu.