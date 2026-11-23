Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmetler Bakanlığına bağlı Dış Ticaret Sekreterliği (Secex) verilerine göre ülkenin Eylül ayında 23.000 mt olan inşaat demiri ihracatı Ekim ayında %209 artışla 71.100 mt seviyesine yükseldi.
Söz konusu ayda Güney Amerika ülkelerine 68.100 mt ve Porto Riko'ya 3.000 mt inşaat demiri ihraç edildi. ArcelorMittal 71.000 mt ile ihracatın neredeyse tamamını gerçekleştirirken, Gerdau'nun sevkiyatları 100 mt seviyesinde yer aldı.
Güney Amerika ülkeleri arasında Peru'ya yapılan ihracat Eylül ayında kaydedilen 572$/mt FOB seviyesinden 11.400 mt'a kıyasla Ekim ayında 623$/mt FOB seviyesinden 47.700 mt'a yükseldi. Eylül ayında Brezilya'dan inşaat demiri ithal etmeyen Şili'ye ise Ekim ayında 601$/mt FOB seviyesinden 14.900 mt sevkiyat yapıldı.
Öte yandan Porto Riko'ya 612$/mt FOB seviyesinden 3.000 mt inşaat demiri ihraç edildi.
İthalat tarafında ise Brezilya'nın Eylül ayında 1.600 mt olan inşaat demiri ithalatı Ekim ayında 22.700 mt'a yükselirken, ithalatın tamamı Mısır'dan 587$/mt FOB seviyesinden gerçekleştirildi.