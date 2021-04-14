Laoting Iron and Steel üçüncü yüksek fırınını faaliyete soktu

Çarşamba, 14 Nisan 2021 14:35:46 (GMT+3) | San Diego

Çin’in önde gelen çelik üreticisi Hebei Iron and Steel Group’un bağlı kuruluşu HBIS Company Limited, 12 Nisan tarihinde bir açıklama yaparak Laoting Iron and Steel Co., Ltd şirketinin 3 No’lu yüksek fırınının 10 Nisan tarihinde devreye alındığını belirtti. 7 Eylül 2020 tarihinde, Laoting Iron and Steel’in 2.922 metreküplük 1 No’lu yüksek fırını faaliyetteydi ve 2 No’lu yüksek fırını geçen sene 17 Kasım’da faaliyete geçmişti. Şimdiye kadar Laoting çelik merkezinde üç yüksek fırın devreye alındı ve toplam 7,32 milyon mt yıllık kapasiteye sahip.

Hegang Laoting, HBIS şirketinin %100 hissesine sahip olduğu bağlı kuruluşu ve yıllık pik demir kapasitesinin 7,32 milyon mt, ham çelik kapasitesinin 7,47 milyon mt ve nihai mamul kapasitesinin 7,1 milyon mt olması planlanıyor. Bu kapasiteler Tangshan’da bazı kapasitelerin yer değiştirmesi planları kapsamında inşa edildi.