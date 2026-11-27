Dünya Paslanmaz Çelik Birliği (worldstainless) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın üçüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi yıllık %2,9 artışla 16,82 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu çeyrekte paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin'de %3,8, Asya bölgesinde %2,4, ABD'de %19,9 ve Avrupa Birliği'nde %1,4 arttı. 2026 yılının ilk dokuz ayında küresel paslanmaz çelik üretimi yıllık %4,2 artışla 49,77 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1.000 mt):
|Bölge
|2025 - 3. çeyrek
|2026 - 3. çeyrek
|Yıllık değişim (%)
|2025 - Ocak-Eylül dönemi
|2026 - Ocak-Eylül dönemi
|Yıllık değişim (%)
|Asya
|14.269
|14.618
|+2,4
|40.957
|42.889
|+4,7
|Çin
|10.602
|11.004
|+3,8
|30.267
|32.037
|+5,8
|AB
|1.277
|1.295
|+1,4
|4.300
|4.222
|-1,8
|ABD
|538
|645
|+19,9
|1.649
|1.792
|+8,7
|Diğer (Brezilya, Rusya, Güney Afrika, Ukrayna, İngiltere)
|253
|257
|+1,7
|834
|863
|+3,5
|Toplam
|16.337
|16.815
|+2,9
|47.741
|49.766
|+4,2