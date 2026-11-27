Dünya Paslanmaz Çelik Birliği (worldstainless) tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın üçüncü çeyreğinde küresel paslanmaz ham çelik üretimi yıllık %2,9 artışla 16,82 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte paslanmaz ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Çin'de %3,8, Asya bölgesinde %2,4, ABD'de %19,9 ve Avrupa Birliği'nde %1,4 arttı. 2026 yılının ilk dokuz ayında küresel paslanmaz çelik üretimi yıllık %4,2 artışla 49,77 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Paslanmaz ham çelik üretimi (x 1.000 mt):