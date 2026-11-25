Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre 2025 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin yaklaşık %84'ünü oluşturan 13 ülkede bu yılın Ekim ayında toplam DRI üretimi Eylül ayına kıyasla %3,2 artış ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %15,8 düşüşle 9,94 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte dünya DRI üretimi bu yılın ilk on ayında 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %5,8 düşüşle 102,31 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre bu yılın Ekim ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 4,95 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan'ı 2,50 milyon mt DRI üretimiyle İran, 630.000 mt DRI üretimiyle Rusya, 560.000 mt DRI üretimiyle Meksika ve 486.000 mt DRI üretimiyle Mısır takip etti.

Küresel DRI üretim dağılımı - Ekim 2026