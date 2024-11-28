CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Ekim döneminde %6,04 düştü

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde ülkede koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, ithal toz cevher ve hurda için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %6,04, %10,62, %2,99 ve %8,02 düşüş kaydetti. Yerel toz cevher alım maliyetleri ise yıllık %1,2 artış gösterdi.
Yalnızca Ekim ayında ortalama koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, ithal toz cevher ve hurda alım maliyetleri aylık bazda sırasıyla %0,46, %4,4, %3,66, %3,1 ve %7,03 yükseldi.