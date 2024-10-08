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Assofermet: Karbonsuzlaşmanın temel anahtarı tedarik zincirinde iş birliğine gitmek

Salı, 08 Ekim 2024 17:10:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yedi yılın ardından SteelOrbis yeni bir konferansla, İtalya’ya döndü. 8 Ekim tarihinde Milano’da gerçekleşen SteelOrbis İtalya Forumu 2024’e yaklaşık 200 piyasa temsilcisi katılım gösterdi ve forumda ilk sözü İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet aldı.

Assofermet Başkanı Cinzia Vezzosi, zorlu bir dönemden geçildiğini belirterek 2019 yılında devreye alınan Yeşil Mutabakat Sanayi Planı’nın iddialı hedefleri ve kısıtlı süre zarfı sebebiyle piyasada karmaşık planları hızlandırdığını ifade etti. Vezzosi'ye göre, bu yeşil geçişte geri dönüştürülmüş çelik hem en çevre dostu hammadde hem de çelik sektörünün geleceği için en önemli bileşen olarak öne çıkıyor. Öyle ki geri dönüştürülmüş çelik çevre dostu ve hızlı bir şekilde temin edilebiliyor. Ayrıca çelik üretiminin döngüselliğinin geliştirilmesinde elektrik ark ocaklı tesislerin çoğalması önemli bir rol oynuyor.

Vezzosi’nin verdiği bilgilere göre küresel karbonsuzlaşma yolunda İtalya ön plana çıkıyor. Öyle ki ülkede çelik üretiminin %84'ü elektrik ark ocaklı tesislerde gerçekleştiriliyor. Bu oran AB’de %46,5, ABD'de ise %72. Ayrıca geri dönüştürülmüş çelik Avrupa genelinde yüksek miktarlarda bulunuyor ve önümüzdeki günlerde bu mamule olan talebin daha da artması bekleniyor.

Assofermet'in çelik sektöründen sorumlu başkanı Paolo Sangoi ise küresel ekonominin Çin’deki kriz, Rusya pazarının dışa kapalı olması ve Orta Doğu ile Ukrayna'daki çatışmalardan nasıl etkilendiğini değerlendirdi. Sangoi’ye göre artan maliyetler ve imalat sektöründe azalan hizmet kalitesinin yanı sıra bu faktörler de ekonomik toparlanmayı aşağı çekiyor. Başlıca sorunlara ticari önlemler ve aşırı korumacı politikalar da dâhil.

Öte yandan Sangoi, ithalatın İtalya ekonomisindeki yerine değindi. Halihazırda kotalara tabi olan Japonya, Vietnam, Güney Kore, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelere ayrıca antidamping tedbirleri getirilmesine dair son tartışmaların misilleme eylemlerini tetikleyebileceğini ve küresel ticareti daha da zorlaştırabileceğini ifade etti.

Bu şartlar altında İtalya sanayi sektörünün artan bir baskı altında olduğunu belirten Sangoi, AB’nin karbon nötr hedefine ulaşılması için gösterilen çabaların önemli olduğunu fakat Yeşil Mutabakat’ın bir yandan sektöre fırsatlar sunarken diğer yandan küresel krizlerden halihazırda etkilenen otomotiv gibi stratejik sektörler üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceğini söyledi. Ayrıca 2024 yılında ortaya çıkan ekonomik zorlukların birçok İtalyan şirketin üretimini daha rahat ticari düzenlemeleri olan ülkelere taşıyabileceğine yönelik endişelere neden olduğunu belirtti.

Sangoi, sektörün bir yandan rekabetçiliğini korurken diğer yandan sürdürülebilir bir yeşil geçişi gerçekleştirebilmek için hem yerel hem de Avrupa tedarik zincirinde iş birliklerine gitmesini umduğunu belirterek sözlerini tamamladı.


Etiketler: Demir Cevheri Hurda Hammaddeler Avrupa Birliği Çelik Üretimi Konferanslar 

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