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Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Şubat döneminde %9 azaldı

Çarşamba, 12 Mart 2025 16:40:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2024-25 mali yılının Nisan-Şubat döneminde yıllık %9,35 düşüşle 53,95 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bir önceki ay kaydedilen 5,96 milyon mt’a kıyasla 5,09 milyon mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre Nisan-Şubat döneminde tüm limanlardan gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %19,36 düşüşle 45,20 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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