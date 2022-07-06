Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Haziran döneminde %13 arttı

Çarşamba, 06 Temmuz 2022 09:32:14 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2022-2023 mali yılının Nisan-Haziran döneminde yıllık %13,21 artarak 14 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 3,5 milyon mt’a kıyasla 5,8 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, 2022-2023 mali yılının Nisan-Haziran döneminde Hindistan’ın tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %33,32 düşüşle 11,77 milyon mt seviyesinde kaydedildi.